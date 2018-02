Calcio a 5, Europei 2018: Serbia-Kazakistan 1-3. Higuita e Douglas scatenati, kazaki in semifinale!

Il Kazakistan è la prima semifinalista degli Europei 2018 di calcio a 5. La compagine allenata da Cacau stende la Serbia al termine di un match estremamente equilibrato e si candida a tutti gli effetti per la vittoria del torneo. A fare la differenza tra le fila dei kazaki sono le avanzate del portiere Higuita e le giocate di un fantastico Douglas, autentico mattatore del match. Per la Serbia resta l’amarezza per l’ennesima beffa maturata ad opera del Kazakistan, che già due anni fa aveva prevalso sugli slavi nella finale per il 3° posto a Belgrado 2016. Il ct serbo Ivancic parte col quintetto composto da Aksentijevic, Peric, Kocic, Simic e Rajcevic, mentre Cacau si affida a Higuita, Dovgan, Yesenamanov, Douglas e Nurgozhin.

L’avvio di gara è tutto di marca serba e Rajcevic colpisce subito un legno, sfiorando il gol in altre due occasioni. Ma il Kazakistan è cinico e dopo 6’07” punisce con Zhamankoulov, abilissimo nel cogliere impreparata la difesa avversaria e beffare Aksentijevic. La Serbia accusa il colpo e fatica a reagire. E così in avvio di ripresa ci pensa Taynan a siglare la rete del raddoppio, che sembra indirizzare il match nella direzione dei kazaki.

I ragazzi guidati da Ivancic, però, sono duri a morire e il solito Rajcevic accorcia le distanze a 5′ dal termine, trasformando il finale di gara in una guerra di nervi. Le speranze dei serbi, tuttavia, si infrangono contro il palo colpito da Kocic e allora negli ultimi secondi ci pensa Douglas a rubare palla a Simic e a depositare il pallone nella porta sguarnita, siglando il gol del definitivo 1-3 e regalando la vittoria al Kazakistan, che in semifinale dovrà vedersela con la vincente del quarto tra Spagna e Ucraina in un match che avrà il sapore di una finale anticipata.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Futsal Euro 2018