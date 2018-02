Sei Nazioni 2018, Goosen: “Soddisfatti di quanto fatto con la palla in mano contro l’Inghilterra”

Durante il Sei Nazioni la conferenza stampa del lunedì è tradizionalmente riservata agli assistenti del CT della nazionale italiana di rugby, Conor O’Shea. Dopo aver fatto il punto della situazione riguardo l’infermeria, che, per fortuna, dopo l’incontro con l’Inghilterra è praticamente vuota, si è passati ad analizzare la prossima partita, che vedrà gli azzurri opposti ai verdi dell’Irlanda. In vista della gara, l’Italia sosterrà domani un doppio allenamento, poi mercoledì volerà a Dublino, sede della sfida.

A parlare al sito federale è stato l’allenatore della difesa italiana Marius Goosen, che dapprima tirato le somme dopo la sfida d’esordio: “Il risultato finale è duro, ma siamo soddisfatti di quanto la squadra ha fatto con la palla in mano. Dopo novembre, con Conor e gli altri allenatori, avevamo parlato di avere un approccio maggiormente offensivo e ieri abbiamo dimostrato di voler andare in questa direzione. Abbiamo messo in più di un’occasione gli inglesi in difficoltà, e parliamo di una delle migliori difese al mondo“.

Il sudafricano ha poi analizzato gli aspetti positivi nonostante la sonora sconfitta: “E’ difficile far comprendere quanto di positivo vi sia in una prestazione come quella di ieri a fronte di un passivo di trenta punti. E’ ovvio che ci sono molte cose da migliorare, ma il nostro lavoro è far capire ai giocatori che siamo sulla strada giusta, e come possiamo continuare a lavorare per progredire. Abbiamo un gruppo che può crescere ancora molto“.

Il tecnico ha così concluso: “Ogni reparto ha fatto bene il proprio lavoro. Dagli avanti, con un’ottima touche e molti palloni portati avanti, sono state create ottime piattaforme di attacco, mentre dietro i trequarti hanno cercato di variare molto tra il gioco al largo e quello negli spazi ristretti. C’è fiducia nel gruppo e questa deriva dal lavoro che si sta portando avanti con le due franchigie di PRO14, dall’accresciuta consapevolezza di poter competere a questo livello“.













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it