Calcio a 5, Europei 2018: programma, orari e tv di sabato 3 febbraio. Il palinsesto completo e come vedere le partite in Diretta Streaming

Un match per sognare in grande o per piombare in un incubo. L’Italia torna in campo stasera, sabato 3 febbraio, alle ore 20.45 contro la Slovenia al cospetto della platea dell’Arena Stozice, che proverà a trascinare i propri beniamini verso un successo che condannerebbe gli azzurri all’eliminazione. Ma i ragazzi di Menichelli non hanno affatto l’intenzione di cedere il passo e daranno l’anima per espugnare il palazzetto sloveno e per conquistare il primato nel gruppo A, alimentando le proprie ambizioni nella corsa per la conquista del trofeo.

Il preludio al match degli azzurri vedrà scontrarsi il Kazakistan e la Russia, due possibili pretendenti alla vittoria degli Europei 2018 che si contenderanno stasera il primo posto nel gruppo B. I kazaki hanno sommerso la Polonia sotto una pioggia di gol e, di fatto, hanno confezionato un regalo ai russi, reduci da un pari all’esordio ma qualificati al prossimo turno anche con una sconfitta con tre reti di scarto.

Sarà possibile guardare i due match in tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky, ma le partite saranno visibili anche in Diretta Streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO



Sabato 3 febbraio

Ore 18.00: Kazakistan-Russia (gruppo B)

Ore 20.45: Italia-Serbia (gruppo A)













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Euro Futsal