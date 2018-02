Bob, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara

Il programma dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 è particolarmente ricco, tra allenamenti e gare, per quanto riguarda il bob, ma i colori italiani entreranno in scena solamente sul finale della kermesse coreana. L’Italia, infatti, sarà rappresentata solamente nel bob a 4 (con il quartetto composto da Simone Bertazzo, Simone Fontana, Lorenzo Bilotti e Mattia Variola), che assegnerà le medaglie nelle giornate di sabato 24 febbraio (con prima e seconda manche) e domenica 25 febbraio (con le ultime due discese). Rispetto agli orari dei bob a 2 maschili e femminili, che si disputeranno attorno alle ore 12 italiane, il bob a 4 inizierà le sue giornate alle ore 1.30 per una nottata che, speriamo, si possa tingere di azzurro. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i giorni di gare e gli orari nei quali vedremo i campioni del bob alle prese con la pista dell’Alpensia Sliding Centre.

PROGRAMMA BOB PYEONGCHANG 2018

Giovedì 15 febbraio

ore 7.15 allenamenti ufficiali bob a 2

Venerdì 16 febbraio

ore 7.15 allenamenti ufficiali bob a 2

Sabato 17 febbraio

ore 2.00 allenamenti ufficiali bob donne

ore 4.30 allenamenti ufficiali bob a 2

Domenica 18 febbraio

ore 2.00 allenamenti ufficiali bob donne

ore 12.05 prima manche bob a 2

a seguire seconda manche bob a 2

Lunedì 19 febbraio

ore 2.00 allenamenti ufficiali bob donne

ore 12.15 terza manche bob a 2

a seguire quarta manche, con assegnazione medaglie, bob a 2

Martedì 20 febbraio

ore 12.50 prima manche bob donne

a seguire seconda manche bob donne

Mercoledì 21 febbraio

ore 2.00 allenamenti ufficiali bob a 4

12.40 terza manche bob donne

a seguire quarta manche, con assegnazione medaglie, bob donne

Giovedì 22 febbraio

ore 2.00 allenamenti ufficiali bob a 4

Venerdì 23 febbraio

ore 2.00 allenamenti ufficiali bob a 4

Sabato 24 febbraio

ore 1.30 prima manche bob a 4

a seguire seconda manche bob a 4

Domenica 25 febbraio

ore 1.30 terza manche bob a 4

a seguire quarta manche, con assegnazione medaglie, bob a 4













Foto: Bob – Angelo Giacovazzo