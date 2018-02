Bob, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane

Saranno tre, come consuetudine, le gare in programma a PyeongChang 2018 per quanto riguarda il bob. Sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre vedremo bob a 2 e bob a 4 maschili, e bob a 2 donne. La Germania vuole fare la voce grossa in questa edizione dei Giochi Olimpici, ma Canada e Stati Uniti proveranno a renderle dura la vita. L’Italia si presenta solamente nel bob a 4 con poche chance di puntare alle medaglie. Andiamo a conoscere nel dettaglio, dunque, quali saranno i favoriti, gara per gara.

BOB A 2 UOMINI: avremo una nuova coppia di campioni olimpici, dato che i trionfatori di Sochi 2014, Aleksandr Zubkov e Aleksej Voevoda sono stati squalificati dal CIO per lo scandalo doping che si è abbattuto sulla compagine russa. Per questo motivo si annuncia un duello all’ultimo centesimo tra Canada e Germania, con qualche possibile inserimento a sorpresa. Il vincitore della Coppa del Mondo 2018, il canadese Justin Kripps parte, ovviamente, con i favori del pronostico, dall’alto del suo titolo al termine di una stagione dove, tuttavia, non ha certo dominato, vincendo in una sola occasione (ad Altenberg). Il suo rivale numero uno sarà il tedesco Francesco Friedrich che ha chiuso l’annata in seconda posizione e, soprattutto, con un filotto di risultati eccellenti (due vittorie e tre secondi posti nelle ultime cinque uscite). I suoi altri connazionali (curiosità: sono tutti e tre nati nel 1990), tuttavia, non saranno da meno con Nico Walther (quinto nella graduatoria generale, ma con due successi, a Lake Placid e Sankt Moritz all’attivo) e Johannes Lochner che ha mirato la sua stagione per arrivare a PyeongChang al massimo della condizione. Anche il Canada avrà a disposizione tre equipaggi dato che sarà al via anche il temibile Chris Spring (che quest’anno ha vinto la tappa di casa a Whistler) mentre ha meno chance di gloria Nick Poloniato che, tuttavia, ha saputo piazzarsi al quarto posto ad Altenberg. Tra gli outsider non si possono non citare i due lettoni Oskars Kibermanis e Oskars Melbardis e, soprattutto, gli statunitensi, che partono con tre coppie e risultano sempre imprevedibili dato che in Coppa del Mondo si sono ampiamente nascosti con i vari Codie Bascue, Nick Cunningham e Justin Olsen.

BOB A 2 DONNE: sarà Germania contro nord-America. Alle spalle della vincitrice della Coppa del Mondo 2018, la canadese Kaillie Humphries, si presenta una schiera agguerrita di rivali con almeno sei candidate al successo finale. Humphries, dunque, è l’atleta da battere. Con tre successi e due secondi posti ha dimostrato il proprio valore nel corso dell’annata ma le rivali, la statunitense Elana Meyers Taylor e la tedesca Mariama Jamanke in primis, sono arrivate davvero ad una incollatura. Meyers Taylor, per esempio, si è piazzata sul podio in tutte le prove di questo campionato (fatta eccezione per Altenberg) mentre Jamanka non ha mai vinto, ma non è nemmeno mai scesa sotto la sesta posizione. Altre due rivali pericolose sono la seconda americana, Jamie Greubel Poser (vincitrice a Park City) e Stephanie Schneider (che ha centrato tre successi e cinque podi totali). Cinque candidate all’oro ci regaleranno una gara quanto mai emozionante, senza escludere a priori la canadese Alysia Rissling e la tedesca Anna Koehler.

BOB A 4: una delle gare nelle quali si rischia un en plein con la Germania che potrebbe monopolizzare la zona medaglie, dall’altro di tre equipaggi che in stagione hanno, senza mezzi termini, dominato. Davanti a tutti non possiamo non mettere Johannes Lochner capace di piazzare quattro successi e distanziare abbastanza nettamente in classifica generale sia il team di Francesco Friedrich (quattro podi nelle ultime cinque gare) e il team di Nico Walther che aveva iniziato la propria annata con la vittoria a Park City, prima di ripetersi ad Altenberg e Konigssee nelle due ultime apparizioni. Per gli altri, dunque, si corre il rischio di fare solamente da comprimari al festival tedesco. I canadesi Justin Kripps e Chris Spring ed i lettoni Oskars Melbardis e Oskars Kibermanis cercano di inserirsi nella lotta al vertice, ma la missione non è certo semplice. Al via ci sarà anche il team italiano che, oggettivamente, proverà a puntare le prime 10-15 posizioni.













