Bob a 4, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: in tanti per la vittoria. Al via anche Simone Bertazzo

Come di consueto, il programma degli sport da budello si chiude con il bob a 4, che sarà una delle ultime gara di tutte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nella notte italiana saranno al via le prime due run, domani notte invece appuntamento con terza e quarta discesa che assegnerà le medaglie a Cinque Cerchi.

Sarà partita apertissima, così come è successo con il 2: c’è un equilibrio incredibile nella disciplina, con il minimo errore si può scendere dal podio e dire addio alle speranze di gloria. Moltissimi però saranno gli equipaggi in corsa per le medaglie. E’ la Germania la grande favorita per la medaglia d’oro: può schierare tre equipaggi davvero molto performanti e pronti a dominare. Il campione del mondo in carica è Johannes Lochner: il 28enne lo scorso anno si è imposto in casa in quel di Schönau am Königssee. Il teutonico è riuscito anche ad aggiudicarsi la sfera di cristallo nella specialità: vuole chiudere il cerchio con l’oro olimpico. Da seguire ovviamente anche Nico Walther e Francesco Friedrich, con il primo che vuole riscattare la delusione del 2 (era un serio candidato alle medaglie) ed il secondo che può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo nel 2.

La Lettonia vuole andarsi a prendere un’altra medaglia. Oskars Melbardis ha agguantato il bronzo nel 2 e nel 4 può giocarsela alla pari con tutti i rivali, così come Oskars Kibermanis. Per quanto riguarda il Canada c’è il solito Justin Kripps, esaltato dall’oro nel 2, pronto a stupire anche nel 4. Possibili nomi a sorpresa quello dello svizzero Rico Peter, davvero performante nelle prove, e quello del padrone di casa Yunjong Won.

Esordio per quanto riguarda l’Italia nel bob: c’è il veterano Simone Bertazzo con i suoi frenatori Lorenzo Bilotti, Simone Fontana e Mattia Variola. Per gli azzurri l’obiettivo realistico può essere quello della top-15: difficile aspirare a qualcosa di più.













Foto: credit IBSF – Viesturs Lacis