Biathlon, Olimpiadi PyeongChang 2018: la startlist e i pettorali di partenza della staffetta mista. Programma, orario e tv

Giornata fondamentale per il biathlon italiano alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: c’è in programma oggi la staffetta mista 2×6 chilometri al femminile e 2×7,5 chilometri al maschile. Gli azzurri puntano ovviamente al podio nella specialità più attesa di tutti i Giochi: l’Italia si presenta al via da bronzo in carica. Andiamo a scoprire la lista di partenza, con tutti i quartetti delle squadre.

Sarà una gara da non perdere, in programma martedì 20 febbraio a partire dalle 12.15 italiane, quando a PyeongChang saranno le 20.15. La staffetta mista sarà trasmessa in tv su Rai Sport ed Eurosport e in streaming su Rai Play ed Eurosport Player, servizio visibile anche per i clienti di Tim Vision.

1 NOR – Norway 1 OLSBU Marte

2 ECKHOFF Tiril

3 BOE Johannes Thingnes

4 SVENDSEN Emil Hegle

2 ITA – Italy 1 VITTOZZI Lisa

2 WIERER Dorothea

3 HOFER Lukas

4 WINDISCH Dominik

3 GER – Germany 1 HINZ Vanessa

2 DAHLMEIER Laura

3 LESSER Erik

4 SCHEMPP Simon

4 SVK – Slovakia 1 FIALKOVA Paulina

2 KUZMINA Anastasiya

3 KAZAR Matej

4 OTCENAS Martin

5 SWE – Sweden 1 BRORSSON Mona

2 OEBERG Hanna

3 NELIN Jesper

4 SAMUELSSON Sebastian

6 OAR – Olympic Athlete from Russia 1 KAISHEVA Uliana

2 AKIMOVA Tatiana

3 BABIKOV Anton

4 ELISEEV Matvey

7 FRA – France 1 DORIN HABERT Marie

2 BESCOND Anais

3 DESTHIEUX Simon

4 FOURCADE Martin

8 FIN – Finland 1 TOIVANEN Laura

2 MAKARAINEN Kaisa

3 SEPPALA Tero

4 HIIDENSALO Olli

9 SUI – Switzerland 1 GASPARIN Elisa

2 HAECKI Lena

3 WEGER Benjamin

4 WIESTNER Serafin

10 UKR – Ukraine 1 VARVYNETS Iryna

2 DZHIMA Yuliia

3 PIDRUCHNYI Dmytro

4 PRYMA Artem

11 BLR – Belarus 1 SKARDINO Nadezhda

2 DOMRACHEVA Darya

3 BOCHARNIKOV Sergey

4 CHEPELIN Vladimir

12 SLO – Slovenia 1 POJE Urska

2 ERZEN Anja

3 BAUER Klemen

4 FAK Jakov

13 CZE – Czech Republic 1 VITKOVA Veronika

2 DAVIDOVA Marketa

3 MORAVEC Ondrej

4 KRCMAR Michal

14 POL – Poland 1 GWIZDON Magdalena

2 ZUK Kamila

3 NEDZA-KUBINIEC Andrzej

4 GUZIK Grzegorz

15 CAN – Canada 1 CRAWFORD Rosanna

2 RANSOM Julia

3 GOW Scott

4 GOW Christian

16 BUL – Bulgaria 1 YORDANOVA Emilia

2 KADEVA Daniela

3 ANEV Krasimir

4 ILIEV Vladimir

17 LTU – Lithuania 1 KOCERGINA Natalja

2 RASIMOVICIUTE Diana

3 KAUKENAS Tomas

4 STROLIA Vytautas

18 AUT – Austria 1 HAUSER Lisa Theresa

2 INNERHOFER Katharina

3 EDER Simon

4 EBERHARD Julian

19 USA – United States of America 1 DUNKLEE Susan

2 FIRESTEEL REID Joanne

3 BURKE Tim

4 BAILEY Lowell

20 KAZ – Kazakhstan 1 VISHNEVSKAYA Galina

2 RAIKOVA Alina

3 YEREMIN Roman

4 BRAUN Maxim

