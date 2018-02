Beach volley World Tour 2018, Shepparton. Bronzo per Menegatti/Giombini! Doppio sigillo Usa

L’Italia torna sul podio di un torneo World Tour a due anni e mezzo dall’ultimo terzo posto targato Menegatti/Orsi Toth. Marta Menegatti e Laura Giombini rispettano le gerarchie della vigilia e si prendono il bronzo nel torneo 1 Stella di Shepparton in Australia.

Un risultato che può dare fiducia ad un ambiente piuttosto depresso dopo i risultati negativi dello scorso anno, anche se va ribadito che il livello del torneo australiano era piuttosto basso. Le azzurre tornano a casa con due successi di sostanza come quello contro Pata/Matauatu, fino a un anno fa costantemente in main draw dei tornei più importanti del circuito mondiale, e quella ottenuta nella notte contro le neozelandesi Polley/Wills, coppia in grado nella passata stagione di salire sul podio in tornei di questo livello.

Contro la coppia neozelandese, le azzurre hanno vinto 2-0, conquistando non senza patemi il primo set con il punteggio di 23-21. Tutto più facile per Menegatti/Giombini nel secondo parziale, vinto 21-15 dalle italiane.

La vittoria finale nel torneo femminile è andata alle statunitensi Dowdy/Pollock che hanno vinto 2-1 (21-17, 18-21, 15-12) il derby con Ledoux/Pardon che avevano eliminato le azzurre in semifinale.

Successo Usa anche nel torneo maschile con Frishman/Drost che si sono aggiudicati il loro primo torneo World Tour battendo 2-0 (21-17, 21-15) i beniamini di casa McHugh/Schumann. Terzo gradino del podio per gli australiani Durant/Schubert che hanno battuto 2-0 (21-10, 21-13) i tedeschi Dollinger/Kulzer nella finale per il terzo posto. Nelle semifinali Frishman/Drost-Durant/Schubert 2-0 (21-16, 21-19), McHugh/Schumann-Dollinger/Kulzer 2-0 (21-17, 21-17).