Beach volley, World Tour 2018 Kish Island. Italia: il bis è servito! Abbiati/Andreatta in main draw

Due su due! Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, alla seconda partecipazione ad un torneo World Tour, conquistano l’accesso al tabellone principale e, se a Sydney, torneo 1 Stella, entrare nel main draw era l’obiettivo minimo del binomio azzurro, a Kish Island, in un torneo 3 Stelle, si tratta di una vera e propria impresa. La coppia italiana ha compiuto un mezzo capolavoro eliminando il binomio più pericoloso sulla loro strada al primo turno, i tedeschi Erdmann/Betzien, poi sulle ali dell’entusiasmo hanno sconfitto in due set i thailandesi Surin/Adisorn, che a loro volta avevano eliminato a sorpresa gli statunitensi Zaun/Roberts.

Qualche problema solo in avvio per la coppia italiana che ha commesso qualche errore all’inizio della sfida con i thailandesi che hanno preso un piccolo vantaggio (8-5). Nella parte centrale del set, però, gli azzurri si sono ripresi mettendo a segno la rimonta che poi li ha lanciati verso la fuga decisiva (17-14). Nel finale Abbiati/Andreatta non hanno avuto problemi, vincendo 21-15. Senza storia, invece, il secondo set, dominato fin dalle prime battute dalla coppia azzurra che si è imposta 21-14 e vola così al tabellone principale assieme a Ranghieri e Caminati. Domattina le sfide di semifinale dei gironi preliminari.

Così il secondo turno di qualificazione: Gilang/Danang (Ina)-Iemelianchyk/Popov (Ukr) 0-2 (18-21, 13-21), Paszkowski/Lysikowski (Pol)-Barthelemy/Di Giantommaso (Fra) 1-2 (21-17, 15-21, 8-15), Crabb/Del Sol (Usa)-Semenov/Leshukov (Rus) 0-2 (20-22, 14-21), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 2-1 (15-21, 21-19, 15-11), Walkenhorst/Winter (Ger)-Gordieiev/Zhuravel (Ukr) 2-0 (21-16, 23-21), Thole/Wickler (Ger)-Giginoglu/Mermer (Tur) 2-0 (21-18, 21-16), Abbiati/Andreatta (Ita)-Surin/Adisorn (Tha) 2-0 (21-15, 21-14), Denin/Denysenko (Ukr)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 2-0 (21-18, 21-19).