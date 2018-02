Beach volley, World Tour 2018 Fort Lauderdale. Ranghieri/Caminati sfiorano l’impresa: avanza il Brasile

Impresa solo sfiorata dalla prima coppia azzurra in campo nel Major Series di Fort Lauderdale. Marco Caminati ed Alex Ranghieri si arrendono (0-2) ai brasiliani Pedro Solberg/George Wanderley al termine di un match tiratissimo nel quale gli azzurri hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di gioco. Alla coppia italiana è mancato il killer instinct nel momento decisivo del match, che i carioca, invece, hanno avuto soprattutto nel secondo parziale.

Nel primo set si gioca punto a punto fin dalle prime battute con le due coppie che si superano ma non riescono a conquistare più di due punti di vantaggio. George annulla il set ball per gli azzurri, poi è Pedro Solberg con un ace a regalare il successo alla coppia brasiliana: 23-21. Nel secondo set Ranghieri e Caminati rischiano qualcosa in più al servizio e guadagnano un piccolo vantaggio (11-8). La coppia italiana mantiene a distanza i brasiliani fino al 15-12, poi scatta la rimonta dei carioca che pareggiano a quota 16. Gli azzurri restano avanti e ancora una volta sprecano il set ball, poi arriva il sorpasso della coppia brasiliana e ancora una volta è il servizio di Pedro (che fornisce a George la free ball decisiva) a chiudere il match: 23-21.

Ranghieri/Caminati affronteranno domani gli olandesi Varenhorst/Bouter (che li avevano già sconfitti a Den Haag) nella sfida che vale il terzo posto nel girone e la qualificazione al secondo turno. All’1, ora italiana, esordio per Lupo/Nicolai che affronteranno gli statunitensi Patterson/Slick.

Queste le semifinali dei gironi preliminari maschili. Pool A: Dalhausser/Lucena (Usa)-Berntsen/Mol (Nor), Pedlow/Schachter (Can)-O’Gorman/Saxton (Can) 1-2 (19-21, 22-20, 11-15). Pool B: Evandro/Andre (Bra)-Perusic/Schweiner (Cze) 2-0 (21-17, 21-17), Koekelkoren/van Walle (Bel)-Crabb/Gibb (Usa) 1-2 (21-19, 11-21, 11-21). Pool C: Kantor/Losiak (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-11, 21-15), Ontiveros/Virgen (Mex)-Mol/Sorum (Nor) 0-2 (12-21, 12-21). Pool D: Krasilnikov/Liamin (Rus)-Ermacora/Pristauz-Telsnigg (Aut), Gavira/Herrera (Spa)-Brunner/Hyden (Usa) 2-0 (21-15, 21-16). Pool E: Lupo/Nicolai (Ita)-Patterson/Slick (Usa), Samoilovs/Smedins (Lat)-Bryl/Fijalek (Pol). Pool F: Alison/Bruno (Bra)-Beeler/Krattiger (Sui) 2-1 (21-18, 16-21, 15-10), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 2-0 (21-14, 21-14). Pool G: Doppler/Horst (Aut)-McHugh/Schumann (Aus), Guto/Vitor Felipe (Bra)-Stoyanovskiy/Velichko (Rus) 0-2 (17-21, 17-21). Pool H: Plavins/Tocs (Lat)-Bouter/Varenhorst (Ned) 2-0 (21-19, 21-18), Pedro Solberg/George Wanderley (Bra)-Caminati/Ranghieri (Ita) 2-0 (23-21, 23-21)

Queste le semifinali dei gironi preliminari femminili. Pool A: Branagh/Fendrick (Usa)-Lunde/Ulveseth (Nor) 2-0 (22-20, 21-16), Wang/Xia (Chn)-Lahti/Parkkinen (Fin) 0-2 (20-22, 16-21). Pool B: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Broder/Pischke (Can) 2-0 (21-13, 21-14), Bansley/Wilkerson (Can)-Kociolek/Kolosinska (Pol) 2-0 (21-13, 21-12). Pool C: Laboureur/Sude (Ger)-Day/Hochevar (Usa) 2-0 (21-17, 21-17), Artacho/Clancy (Aus)-Ahtiainen/Lehtonen (Fin) 2-0 (21-16, 21-16) Pool D: Hermannova/Slukova (Cze)-Keizer/Meppelink (Ned) 2-0 (21-15, 23-21), S. Ross/Sweat (Usa)-Carol/Taiana Lima (Bra) 2-0 (28-26, 21-19). Pool E: Maria Antonelli/Carolina Salgado (Bra)-Davidova/Shchypkova (Ukr) 1-2 (21-18, 11-21, 10-15), Klineman/A. Ross (Usa)-Borger/Kozuch (Ger) 0-2 (18-21, 17-21). Pool F: Betschart/Huberli (Sui)-Kholomina/Makroguzova (Rus) 2-0 (21-19, 21-18), Claes/Hughes (Usa)-Baquerizo/Lili Fernandez (Esp) 2-1 (19-21, 26-24, 15-13). Pool G: Heidrich/Verge-Depre (Sui)-Stubbe/Van Iersel (Ned) 1-2 (21-16, 15-21, 14-16), Agatha/Duda (Bra)-Behrens/Ittlinger (Ger) 1-2 (21-15, 20-22, 13-15), Pool H: Kolocova/Kvapilova (Cze)-Plesiutschnig/Schutzenhofer (Aut) 2-1 (20-22, 21-16, 15-12), Fernanda/Barbara (Bra)-Bieneck/Schneider (Ger) 2-0 (21-17, 21-19)