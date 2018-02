Basket, Qualificazioni Europei 2019: Cecilia Zandalasini è arrivato il tuo momento. La stella azzurra deve trascinare l’Italia

Tra tre giorni la nazionale italiana di basket femminile si gioca un pezzo importante del suo futuro. Nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 l’Italia sfida in trasferta la Svezia in una partita che le azzurre devono assolutamente vincere per non compromettere forse in maniera decisiva il proprio cammino.

La situazione in classifica vede le scandinave al primo posto a punteggio pieno, mentre la nazionale di coach Marco Crespi si trova con una vittoria ed una sconfitta, dunque è necessario un successo in terra svedese per riequilibrare le gerarchie del girone e per non far scappare in maniera decisiva una Svezia verso la qualificazione.

Non è iniziato bene il cammino della nuova Italia di Crespi, con due prestazioni sottotono sia nella vittoria contro la cenerentola Macedonia e soprattutto nella sconfitta casalinga contro la Croazia. Quella partita ha messo la nazionale azzurra nella condizione di non poter più sbagliare nelle successive partite, a partire proprio dalla sfida con le scandinave.

In terra svedese servirà un’Italia perfetta e soprattutto la nostra nazionale si affida ora più che mai alla sua stella, Cecilia Zandalasini. E’ arrivato assolutamente il momento che la nativa di Broni si prenda sulle sue spalle l’intera squadra e provi a trascinarla in un match che può essere importante per il futuro non solo dell’Italia, ma anche della stessa Zandalasini. Non partecipare al prossimo Europeo sarebbe infatti un disastro per un movimento che è cresciuto con il passare delle stagioni, ma anche per una giocatrice che vuole essere protagonista sui palcoscenici più importanti, confrontandosi con le migliori del Vecchio Continente.

Nelle precedenti due partite Cecilia ha chiuso con solo otto punti contro la Macedonia, mentre contro la Croazia ha messo a referto 17 punti. Purtroppo non sono serviti per la vittoria, perchè è stata davvero una brutta Italia. La sensazione è quella che deve crescere anche tutta la nazionale attorno alla fuoriclasse, perchè contro le croate non sono bastate lei e una fantastica Giorgia Sottana da 25 punti.

Il destino ha comunque un conto aperto con Cecilia perchè nella mente di tutti i tifosi italiani ci sono ancora le sue lacrime al termine della sfida con la Lettonia, per quella sconfitta e per quella decisione arbitrale davvero ingiusta nei suoi confronti. L’occasione per prendersi subito una rivincita arriva proprio sabato, perchè la stessa giocatrice del Famila Schio ha posto come grande obiettivo quello di tornare al prossimo Europeo e di andare il più lontano possibile, magari fino al podio. Il cammino è lungo e la prima fondamentale tappa passa proprio dalla Svezia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo