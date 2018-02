Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: l’Italia sfida la Svezia, le scandinave ai raggi X. Amanda Zahui la stella, Binta Drammeh da Lucca

Ancora Svezia-Italia. Dopo il doppio scontro che ha visto la storica eliminazione azzurra dai Mondiali di calcio, i due paesi si incrociano un’altra volta in ambito sportivo e lo fanno in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di basket femminile. Anche questa volta, però, per l’Italia è una partita fondamentale, perchè perdere significherebbe per la nazionale di coach Marco Crespi allontanarsi in maniera decisiva dall’obiettivo qualificazione.

La Svezia, infatti, sta guidando a punteggio pieno il girone H con due vittorie contro Macedonia e Croazia; mentre l’Italia ha vinto contro le macedoni, ma ha perso in casa contro le croate. Un ko che ha messo in salita tutto il percorso di qualificazione e che ha reso la sfida di sabato pomeriggio decisiva per il futuro di Zandalasini e compagne. In caso di sconfitta la nostra nazionale dovrebbe sperare in alcuni risultati favorevoli e soprattutto vincere con Croazia e Svezia, ribaltando anche la differenza canestri.

La formazione scandinava ha disputato due ottime partite, vincendo di misura in terra croata (57-54) e poi demolendo la Macedonia in casa (91-51). In entrambi i match la grande protagonista è stata il centro Amanda Zahui, dal passato in WNBA (ha giocato due stagioni) e che ha chiuso in doppia doppia tutte e due le partite: 18 punti e 17 rimbalzi con la Croazia e 19 punti e 16 rimbalzi contro le macedoni. Zahui è, dunque, il principale pericolo per l’Italia, anche perchè con i suoi quasi due metri può davvero dominare sotto canestro contro le azzurre.

La Svezia, però, non è solo Zahui, ma ci sono anche altre giocatrici che possono far paura all’Italia. La prima è una conoscenza del nostro campionato ed è la guardia Binta Drammeh, che ben sta figurando con la maglia di Lucca e la seconda è l’ala Farhiya Abdi, che sta viaggiando ad undici punti di media nelle qualificazioni europee e che milita nella formazione spagnola del Perfumerias Avenida. Tornando nel reparto centri, la Svezia potrà anche contare Danielle Evelyn Hamilton Carter, che con i suoi 191cm può mettere in difficoltà la difesa italiana.













Credit: Ciamillo