Rugby, Sei Nazioni 2018: i precedenti tra Italia e Irlanda. Nel 2013 miracolo all’Olimpico

Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018: l’Italia, dopo la buona prestazione offerta all’esordio in casa con l’Inghilterra, vola in trasferta dalla durissima Irlanda. Una sfida davvero molto difficile per gli azzurri di O’Shea, anche andando a guardare i precedenti (che sono comunque maggiormente favorevoli rispetto a quelli con il XV della Rosa).

Precedenti Italia-Irlanda

Avversario 1º incontro 1ª vittoria G V N P PF PS % V/G Irlanda 31 dicembre 1988 6 maggio 1995 24 4 0 20 385 789 16,66

Quattro sole vittorie con i verdi per gli azzurri: da sottolineare però che la nazionale irlandese nell’ultimo quadriennio (rispetto magari a 15-20 anni fa) è cresciuta esponenzialmente, andandosela a giocare praticamente alla pari con tutte le migliori squadre del mondo (comprese Inghilterra e All Blacks).

Precedenti Italia-Irlanda Sei Nazioni

Avversario G V N P PF PS % V/G Irlanda 18 1 0 17 234 640 5,55%

Le percentuali azzurre si abbassano notevolmente se andiamo a raffrontare le sfide solo nel Torneo. L’unico miracolo è arrivato nel 2013: nella stagione migliore fino ad ora della nazionale tricolore (che chiuse il torneo con due vittorie) arrivò un clamoroso 22-15 all’Olimpico, nell’ultimo match della carriera di Andrea Lo Cicero.

Precedenti recenti Italia-Irlanda

6 Nazioni Italia Irlanda 10 : 63 6 Nazioni Irlanda Italia 58 : 15 World Cup Irlanda Italia 16 : 9 6 Nazioni Italia Irlanda 3 : 26 6 Nazioni Irlanda Italia 46 : 7 6 Nazioni Italia Irlanda 22 : 15 6 Nazioni Irlanda Italia 42 : 10 World Cup Irlanda Italia 36 : 6 6 Nazioni Italia Irlanda 11 : 13 6 Nazioni Irlanda Italia 29 : 11 6 Nazioni Italia Irlanda 9 : 38













