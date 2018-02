Calcio a 5, Europei 2018: programma, orari e tv delle semifinali. Come vederle in Diretta Streaming

Gli Europei 2018 di calcio a 5 sono arrivati alle semifinali. A Lubiana (Slovenia) sono rimaste quattro squadre a sfidarsi per la conquista del titolo continentale: l’appuntamento è per giovedì 8 febbraio. Al termine di quella serata conosceremo quali saranno le due Finali che si disputeranno poi sabato 10 febbraio. Sale la febbre all’Arena di Stozice: ad aprire le danze sarà il match tra il favorito Portogallo del fenomeno Ricardinho e la Russia infarcita di oriundi che vuole finalmente vincere; a seguire la Spagna Campionessa in carica affronterà il Kazakhstan che per la seconda volta consecutiva è arrivato a questo punto del torneo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle semifinali degli Europei 2018 di calcio a 5. Entrambe le partire saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO:

18.00 Semifinale 1 – Russia vs Portogallo

21.00 Semifinale 2 – Kazakhstan vs Spagna













(foto UEFA Futsal)