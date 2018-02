Basket, Eurolega 2018: Stella Rossa-Milano. Programma, orari e tv. Come vederla in Diretta Streaming

Dopo la vittoria in casa del Barcellona, nuovo impegno in trasferta per l’Olimpia Milano nella 22a giornata di Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani volerà in Serbia a Belgrado per fare visita alla Stella Rossa. Si gioca venerdì 9 Febbraio alle ore 19.00 ed è una sfida molto importante per l’Armani Exchange, che ha l’occasione di migliorare ulteriormente la sua classifica.

Nelle ultime quattro giornata, infatti, Milano ha ottenuto tre vittorie che le hanno permesso di abbondare il fondo della classifica e di agguantare Barcellona e Valencia. I serbi sono distanti solo una vittoria e lo stesso vale anche per Malaga e Bamberg. Dunque è davvero fondamentale vincere a Belgrado, anche perchè va ricordato che l’Efes è subito dietro e l’incubo ultimo posto non è stato assolutamente cacciato.

La partita non avrà la diretta televisiva e si potrà seguire via streaming con il servizio di Eurosport Player.













Credit: Ciamillo