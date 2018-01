Vuelta a San Juan 2018: Ryan Mullen vince la crono, Filippo Ganna nuovo leader della generale

Festa a due nella terza tappa della Vuelta a San Juan 2018: l’irlandese Ryan Mullen che ha ottenuto il successo di tappa e l’italiano Filippo Ganna (UAE Emirates) che invece ha conquistato la prima posizione della classifica generale. Mullen, giovane portacolori della Trek-Segafredo e campione nazionale irlandese contro il tempo, ha fatto segnare il tempo di 17’43” sui 14,4 chilometri della prova con partenza e arrivo a San Juan, infliggendo un distacco di 25” a Ganna, che nella seconda metà della prova ha perso oltre 30”, limitando anche i danni rispetto ad altri, segnale di un vento che probabilmente nella seconda metà della prova ha cambiato direzione o intensità tra i primi e gli ultimi partiti. Per Mullen si tratta del primo successo in carriera tra i professionisti al di fuori delle gare valide per l’assegnazione dei titoli nazionali. Alle spalle di Ganna, in terza posizione, il polacco Rafal Majka della Bora-Hansgrohe, con lo stesso tempo di Gregory Daniel (Trek-Segafredo), entrambi staccati di 5” dall’azzurro.

Con questa prestazione, il verbanese è salito al primo posto nella classifica generale e ha un vantaggio di 5” sullo stesso Majka e di 11 su Oscar Sevilla (Medellin – Inder), che ha chiuso al quinto posto la prova odierna precedendo Winner Anacona (Movistar).













Foto: UAE Emirates