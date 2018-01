Volley, SuperLega 2018 – Verona batte Latina nel recupero e rafforza il quinto posto. Show di Jeaschke

Verona ha sconfitto Latina per 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-22) nel recupero della 14^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Calzedonia, dopo aver vinto i primi due set, ha perso la terza frazione prima di piazzare l’allungo decisivo. Gli scaligeri rafforzano così il quinto posto in classifica (cinque lunghezze di margine su Padova) e si riportano a un solo punto di distacco da Trento.

A fare la differenza sono stati gli 11 muri e gli 9 aces di squadra. Show personale del martello Thomas Jeaschke (23 punti, 4 aces) affiancato di banda da Mohammadjavad Manavinezhad (18), doppia cifra anche per l’opposto Toncek Stern (16) e per il centrale Alen Pajenk (10). Ai laziali, che ormai hanno detto addio al sogno playoff, non sono bastati Yuki Ishikava (17), Cristian Savani (14) e Sasha Starovic (14).

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 51 19 17 2. Civitanova 47 19 16 3. Modena 45 19 15 4. Trento 36 19 13 5. Verona 35 19 13 6. Padova 30 19 9 7. Piacenza 29 19 11 8. Milano 29 19 9 9. Ravenna 27 19 9 10. Latina 22 19 6 11. Monza 19 19 6 12. Vibo Valentia 12 19 4 13. Castellana Grotte 10 19 3 14. Sora 7 19 2













(foto Ettore Griffoni)