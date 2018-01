Calendario Serie A calcio 2018, 22^ giornata: tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

La Serie A 2018 di calcio torna in campo nel weekend del 27-28 con la 22^ giornata, la terza del girone di ritorno. Si inizia a fare sempre più sul serio e stiamo per entrare nella parte calda della stagione: si preannuncia un turno importante per la classifica generale viste le tante partite di cartello in programma durante questo fine settimana.

Prosegue la lotta a distanza tra Napoli e Juventus, le due contendenti per lo scudetto. Questa volta saranno i bianconeri a giocare per primi, impegnati sul campo del Chievo nell’anticipo del sabato. I partenopei risponderanno domenica pomeriggio affrontando il Bologna al San Paolo: sulla carta si tratta di due incontri assolutamente alla portata delle due squadre che però non dovranno sottovalutare l’avversario.

Il big match della 22^ giornata di Serie A sarà dunque quello tra Milan e Lazio: i biancocelesti, terzi in classifica, non vogliono smettere di sognare e se la dovranno vedere con i rossoneri che cercano di risalire la china. Prosegue il duello a distanza tra Inter e Roma per un posto in Champions League: nerazzurri a Ferrara contro la SPAL nel lunch match, giallorossi in posticipo serale contro la Sampdoria dopo averla affrontata in settimana nel recupero del match d’andata.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della 22^ giornata di Serie A. Tutte la partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e Premium Player.

SABATO 27 GENNAIO:

18.00 Sassuolo-Atalanta

20.45 Chievo-Juventus

DOMENICA 28 GENNAIO:

12.30 SPAL-Inter

15.00 Fiorentina-Verona

15.00 Torino-Benevento

15.00 Crotone-Cagliari

15.00 Genoa-Udinese

15.00 Napoli-Bologna

18.00 Milan-Lazio

20.30 Roma-Sampdoria













(foto Gianfranco Carozza)