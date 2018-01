LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 25 gennaio in DIRETTA: doppio colpo per il Genoa, l’Inter insiste per Pastore. Ufficiale Gabigol al Santos

Le trattative di ieri, mercoledì 24 gennaio

15.03 INTER – UFFICIALE: Gabigol ufficialmente in prestito al Santos per dodici mesi

14.50 MANCHESTER CITY – Fred, centrocampista dello Shakhtar, potrebbe raggiungere i Citizens in estate. Lo rivela il The Sun, che aggiunge che il giocatore avrebbe rifiutato la corte di Arsenal, Manchester United e Chelsea perché interessato solo al City

14.42 FIORENTINA – Trattativa in stallo tra Aleix Vidal e il Siviglia. Ecco che, oltre alla Roma, si sarebbe inserita anche la Fiorentina. Lo rivela El Mundo Deportivo

14.34 LIVERPOOL – È derby di mercato con l’Everton per Salomon Rondon. Secondo il The Sun, il West Bromwich non lo cederà per meno di 15 milioni di sterline

14.25 FIORENTINA – il centravanti classe ’98 Jan Mlakar ha lasciato definitivamente il club viola, firmando con il Maribor per quattro anni e mezzo

14.17 BAYERN MONACO – Marco Friedl, terzino sinistro di 19 anni, firmerà oggi con il Werder Brema, in prestito per un anno e mezzo

14.05 INTER – I nerazzurri continuano a lavorare per Javier Pastore. Secondo quanto raccolto da TMW, il giocatore ha già detto sì e presto potrebbe farlo il PSG: la formula sarà il prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in particolari condizioni

13.56 MILAN – si riaprono le trattative per la cessione di Gustavo Gomez. Ora sul centrale argentino si è fatto vivo il Celta Vigo

13.48 ROMA – ancora nessuna intesa tra Dzeko e il Chelsea. Il bosniaco continua ad allenarsi a Trigoria.

13.40 MANCHESTER CITY – Fred, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, secondo il The Sun ha rifiutato Chelsea e United per approdare alla squadra di Pep Guardiola

13.27 CHIEVO – nel pomeriggio incontro probabilmente decisivo per il passaggio in gialloblu dal Napoli di Giaccherini

13.14 ARSENAL – per arrivare ad Aubameyang, attaccante del Borussia Dortmund, i Gunners dovranno spendere almeno 70 milioni. Questo secondo le ultime notizie di Sky Sports

13.03 INTER – UFFICIALE la conclusione del prestito al Benfica di Gabigol

12.55 TORINO – secondo Tuttosport il Torino ha chiesto al Verona il prestito di Giampaolo Pazzini

12.46 SPAL – ufficiale l’acquisto dalla Juventus del centrocampista Mattia Vitale. Nella stessa operazione, il pari ruolo Alessandro Di Pardo (18) diventa interamente di proprietà della Juventus

12.37 MILAN – duro attacco dell’agente di Gustavo Gomez dopo la mancata cessione del suo assistito al Boca Juniors “”Mi auguro che il Milan venga rappresentato di nuovo da personaggi all’altezza. Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan”

12.31 JUVENTUS – secondo la Gazzetta dello Sport oltre al colpo in prospettiva di Pellegri, i bianconeri sono molto interessati per l’estate a Darmian e Pellegrini. Due trattative già ben avviate

12.23 NAPOLI – Matteo Politano può ancora diventare un giocatore del Napoli. L’ala del Sassuolo spinge per la cessione. Nella trattativa potrebbe essere inserito Ounas

12.19 GENOA – UFFICIALE – Doppio colpo dal Portogallo per i grifoni! Arrivano in prestito Pedro Pereira (centrocampista ex Sampdoria) e Medeiros (attaccante esterno) da Benfica e Sporting Lisbona!

12.15 CROTONE – secondo tuttomercatoweb il centrocampista Aristoteles potrebbe lasciare il club calabrese. Su di lui offerte dalla Turchia, dalla Spagna e dai croati del Rijeka.

12.00 BAYERN MONACO – Secondo la Bild Julian Nagelsmann, allenatore di Hoffenheim, non è più il candidato principale per la panchina del Bayern. Il favorito sarebbe Thomas Tuchel, ex Dortmund

11.52 GENOA – Daniel Bessa al centro delle attenzioni come riporta La Gazzetta dello Sport: si parla di 6 milioni al Verona. Rossoblu forti anche sul centrale Caracciolo.

11.41 UDINESE – UFFICIALE: il brasiliano Ewandro va in prestito all’Estoril.

11.33 JUVENTUS – Le ultime indiscrezioni da Cagliari parlano di un mancato accordo per l’acquisto di Han. I sardi chiedevano 15 milioni di euro più Mandragora.

11.25 ROMA – Monchi non starebbe lavorando soltanto su Vidal. Si pensa infatti anche a Sansone del Villareal per la fascia.

11.17 INTER – I nerazzurri incasseranno circa 4 milioni dagli addii di Joao Mario e Gabigol.

11.06 NAPOLI – Ormai è fatta per Younes. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione di Sarri dalla prossima settimana.

10.56 JUVENTUS – Sembra in dirittura d’arrivo la trattativa per Pietro Pellegri come riporta Il Secolo XIX: cifra totale tra i 20 e i 25 milioni di euro per l’attaccante del Genoa. Si parla di Fabrizio Caligara come contropartita tecnica.

10.48 INTER – Bloccato il talento Lautaro Martinez, classe 1997 del Racing Club de Avellaneda. L’attaccante argentino potrebbe arrivare subito a Milano come riporta la Gazzetta dello Sport.

10.36 NAPOLI – Maksimovic è vicino l’addio. Imminenti le visite con lo Spartak Mosca.

10.25 JUVENTUS – Asamoah non rinnoverà. Inter e Roma ci starebbero pensando come riportano molte testate.

10.13 PERUGIA – UFFICIALE: risolto il prestito di Coccolo con la Juventus.

10.02 INTER – Pressing totale su Pastore come riporta Tuttosport. Il giocatore vuole più minuti in vista dei Mondiali. Si parla di prestito oneroso con diritto di riscatto.

9.59 LIVERPOOL – Nuova idea per l’attacco per il Liverpool, che deve però guardarsi dalla concorrenza dell’Everton: è derby per Salomon Rondon, centravanti venezuelano del West Bromwich. Operazione da almeno 15 milioni di sterline, che però libererebbe definitivamente Daniel Sturridge, obiettivo di mercato dell’Inter.

9.48 SOUTHAMPTON – Secondo quanto riporta Sky Sports News il Southampton ha raggiunto un accordo con il Monaco per l’acquisto a titolo definitivo di Guido Carrillo, attaccante argentino classe ’91. Operazione importante, con i Saints pronti a sborsare 22 milioni di euro per il centravanti.

9.34 NAPOLI – Con Tonelli mai utilizzato e la possibile partenza di Nikola Maksimovic, e in attesa dell’arrivo di Younes in attacco, il Napoli si cautela e pensa ad un rinforzo anche per la linea difensiva. Si tratta di un nome già noto, accostato due anni fa e che Sarri conosce benissimo sin dai tempi di Empoli: è Federico Barba. Come riporta CalcioNapoli24, l’idea del Napoli è di chiedere il difensore 24enne in forza allo Sporting Gijon in prestito secco.

9.26 TORINO – Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca, non si accontenta. Oltre a Nikola Maksimovic dal Napoli il tecnico italiano vuole un altro rinforzo: si tratta di Adem Ljajic del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio già a dicembre i russi avevano bussato alla porta dei granata offrendo 10 milioni. Ora la richiesta del Torino è di 12 milioni: trattativa che potrebbe decollare di nuovo.

9.17 NAPOLI – Rinforzo per lo Spartak Mosca allenato da Massimo Carrera: il club russo ha chiuso con il Napoli per il prestito di Nikola Maksimovic. Prestito secco per il centrale di difesa serbo, 26 anni: la società di De Laurentiis incasserà 2,2 milioni di euro e i russi non avranno alcun diritto di riscatto per il giocatore. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo, Maksimovic è pronto a volare in Russia.

9.03 CHELSEA – Edin Dzeko corre verso il Chelsea, ma il tecnico dei blues Conte non si sbilancia. Ai microfoni di Fox Sports dopo la sconfitta e l’eliminazione in Coppa di Lega contro l’Arsenal ha spiegato: “Di mercato non voglio parlare e neanche di altri calciatori perchè il mercato lo fa la società. Quindi la società prende le sue decisioni e fa quello che ritiene più opportuno”.

8.58 JUVENTUS – Nella giornata di ieri il procuratore Mino Raiola è stato visto a Vinovo per parlare, e proporre, con la Juventus del trequartista classe ’99 Leandro Fernandes in scadenza di contratto con il PSV Eindhoven.

8.51 BARCELLONA – Secondo quanto rivela tuttomercatoweb, infatti, l’attuale capolista di Liga ha chiuso nelle ultime ore l’acquisto di Ballou Jean-Yves Tabla, giovane centrocampista del Montreal Impact (autore di 8 gol l’anno scorso nella sua prima stagione nella MLS).

8.42 INTER – Spunta un nuovo nome per l’attacco dell’Inter. Lo riporta la Gazzetta dello Sport e si riferisce a Lautaro Martinez, attaccante argentino del Racing de Avellaneda, classe ’97

8.33 INTER- Javier Pastore è un po’ più vicino all’Inter. L’argentino, in gol col Psg in Coppa di Francia, dopo gli insistiti contatti tra la dirigenza nerazzurra e il suo agente Simonian, ha dato il suo benestare al trasferimento a Milano. Un tassello importante, perché il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2019

8.22 ROMA – “Chi ha fatto l’affare nell’operazione Schick? Tutte e due le squadre, la Samp che l’ha venduto bene e la Roma che ha preso un giocatore forte”: parola del direttore dell’area tecnica della Sampdoria Daniele Pradè. Totti dirigente? L’ho trovato molto professionale, l’ho trovato dentro la situazione e anche lui dovrà fare un percorso. Questo è un lavoro d’esperienza ma un uomo di calcio come lui sarà sicuramente un grande dirigente” ha concluso.

8.11 SAMPDORIA – Massimo Ferrero non ha intenzione di vendere i pezzi pregiati della sua Samp visti gli ottimi risultati che sta ottenendo Giampaolo. E a proposito di mercato, intervistato da Serie A Live su Premium Sport dopo l’1-1 con la Roma, il patron blucerchiato ha detto: “Nessuno è in vendita. Quanto vale Torreira? L’altro ieri ho detto 30 milioni, ieri 40 e oggi dico 50 milioni”.

8.04 ROMA – Dzeko? Io fino a quando avrò a disposizione il giocatore lo farò giocare perché mi ha dimostrato sempre professionalità e attaccamento. Prima però finisce il mercato e prima ritroveremo il vero Dzeko anche se la sua disponibilità è sempre la stessa”. Lo ha detto il tecnico della Roma Di Francesco a Premium Spor

