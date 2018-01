Volley, SuperLega 2018 – 17^ giornata: Perugia batte Milano, Civitanova risponde con Latina. Modena perde a Piacenza!

Serata caldissima per la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile è sceso in campo per la 17^ giornata che però si completerà soltanto tra domani (Verona sfiderà Padova) e il 24 gennaio quando Trento recupererà il proprio match contro Castellana Grotte.

Perugia si conferma in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Lube grazie al sofferto successo sul campo di Milano. I Block Devils hanno davvero sudato le fatidiche sette camicie per riuscire a spuntarla sugli uomini di Giani, trascinati dai 28 punti del solito Nimir Abdel-Aziz che però non sono riusciti a sconfiggere la formazione di coach Bernardi. Gli umbri hanno fatto la differenza con una grande prestazione d’attacco confezionata dall’opposto Aleksandar Atanasijevic (17 punti, 3 aces), Ivan Zaytsev (14, 2 aces) e Aaron Russell (16).

Prova di forza da parte di Civitanova che surclassa Latina con un sonoro 3-0 riscattando così lo scivolone del girone d’andata sul campo dei laziali. A fare la differenza sono stati soprattutto i 6 muri di Enrico Cester e la prestazione di qualità da parte dei soliti Tsvetan Sokolov (15 punti) e Taylor Sander (11) affiancato di banda da un poco spumeggiante Osmany Juantorena (9). A Latina, che rimane sempre lontana dai playoff, non sono bastati i 10 punti a testa di Gabriele Maruotti e Sasha Starovic.

Modena deve ancora fare a meno di Giulio Sabbi (problemi alla spalla) e Max Holt (influenza), soffre tantissimo al PalaBanca nel sentitissimo derby con Piacenza, vengono trascinati al tie-break e vengono poi sconfitti dai Lupi che confezionano l’impresa di giornata. Un successo fantastico per i ragazzi di Giuliani, fondamentale anche in ottica playoff. I Canarini, invece, dopo aver vinto soltanto al quinto set contro Monza incappano in una sconfitta che li allontana ulteriormente dalla vetta della classifica: Perugia ora è distante ben sei punti. Show dell’indemoniato Alessandro Fei, sempre più eterno e magico autore di 26 punti. Scatenato anche Trevor Clevenot (20), 13 punti di Marshall (con 4 muri). Modena ha sofferto troppo le assenze, non sono bastati Earvin Ngapeth (23) e Tine Urnaut (22).

Monza vince al tie-break contro Vibo Valentia, incappata nell’undicesima sconfitta stagionale. Decisive le 22 marcature a testa di Donovan Dzavoronok e Michal Finger, ai calabresi non bastanto François Lecat (18) e Benjamin Patch (15).

Ravenna riesce a spuntarla su Sora soltanto al tie-break. I giallorossi soffrono troppo sul campo del fanalino di coda e riescono a strappare soltanto due punti, utili comunque per rimanere in orbita playoff. A fare la differenza gli annunciati Marechal (21), Poglajen (20) e Buchegger (18). Ai laziali non sono bastate le 23 marcature di Nielsen e le 16 di Petkovic.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della 17^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Revivre Milano vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (20-25; 25-23; 20-25; 22-25)

Wixo LPR Piacenza vs Azimut Modena 3-2 (29-27; 17-25 23-25; 25-23; 15-12)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Gi Group Monza 2-3 (23-25; 17-25; 25-17; 25-23; 14-16)

Biosì Indexa Sora vs Bunge Ravenna 2-3 (36-34; 16-25; 22-25; 25-20; 12-15)

Cucine Lube Civitanova vs Taiwan Excellence Latina 3-0 (25-22; 25-16; 25-16)

Calzedonia Verona vs Kioene Padova giovedì 11 gennaio, ore 20.30

BCC Castellana Grotte vs Diatec Trentino mercoledì 24 gennaio, ore 20.30

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 45 17 15 2. Civitanova 44 17 15 3. Modena 39 17 14 4. Trento 30 16 11 5. Verona 29 15 11 6. Padova 26 16 8 7. Piacenza 25 17 9 8. Milano 25 17 8 9. Ravenna 25 17 8 10. Monza 18 17 6 11. Latina 18 16 5 12. Vibo Valentia 10 17 3 13. Castellana Grotte 7 16 2 14. Sora 7 17 2