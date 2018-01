Volley, Simone Giannelli: “Il Mondiale in casa? Una figata, emozioni uniche: spero di arrivarci”. Zaytsev, Juantorena, rinforzi

Simone Giannelli è uno dei volti noti della pallavolo italiana, il palleggiatore titolare della nostra Nazionale è già protagonista da un paio di stagioni e punta ai Mondiali della prossima estate dopo aver guidato Trento il più in alto possibile. Il baby fenomeno ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Simone Giannelli parla così dei Mondiali che si disputeranno in Italia: “Beh intanto sarebbe il mio primo Mondiale. E’ l’unica manifestazione che non ho mai giocato con la Nazionale e farlo in casa… Di partite del Mondiale ho visto dal vivo solo quella del 2010 fra Brasile e Cuba nel girone a Verona, forse una delle partite più belle. Come me lo immagino? Una figata, me lo immagino difficile, tortuoso, sicuramente più complicato di un’Olimpiade. Giocarlo in casa penso darà emozioni uniche. Non è la World League, è una manifestazione che si gioca ogni quattro anni con ben altro valore. E comunque intanto ci devo arrivare, che non è detto, poi farò del mio meglio. Non si sa mai. Secondo me è giusto mettersi in discussione, non sentirsi mai sicuri della propria posizione. E’ l’unico modo per provare la propria forza per mettersi a lavoro ogni giorno cercando di superare i propri limiti, quello che hai già fatto. Per la Nazionale ma in questo momento anche per il club“.

Il palleggiatore glissa sui rientri di Juantorena e Zaytsev e su possibili nuovi innesti: “Ci sono sicuramente giocatori fortissimi che serviranno a rinforzare la squadra ma non è mio compito decidere chi. Toccherà al commissario tecnico fare le sue scelte e poi, in caso, a me toccherà dare il meglio per il bene della squadra. Adesso comunque è presto“:

I buoni propositi per la nuova stagione in cui chiede “di continuare a fare quello che mi piace fare e crescere nelle mie capacità”: “Devo migliorare in difesa di sicuro. Prima ancora devo cercare di recuperare al cento per cento la spalla destra che mi sta dando fastidio in modo da tornare a essere efficace anche in battuta. In questo momento comunque stiamo già facendo un ottimo lavoro al riguardo quindi sono abbastanza ottimista“.