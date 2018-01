Beach volley, World Tour 2018. Marta Menegatti e Laura Giombini di nuovo assieme

Si riforma, probabilmente per una porzione di stagione, la coppia che ha rappresentato l’Italia a Rio 2016 nel beach volley. Si erano “lasciate” un anno fa, Laura Giombini e Marta Menegatti, si ritrovano a partire da metà gennaio con l’obiettivo di conquistare più punti internazionali possibile in vista di una molto probabile divisione quando, a luglio, rientrerà in scena Viktoria Orsi Toth.

E’ ovviamente una soluzione di emergenza, visto che per Marta Menegatti, che lo scorso anno aveva giocato fino ai Mondiali di Vienna con Becky Perry, si preannunciava una mezza stagione senza la possibilità di affrontare tornei internazionali e anche per Laura Giombini, ormai da tempo la numero 3 del clan azzurro, si tratta di una bella occasione per conquistare qualche punto a livello internazionale che non guasta.

Giombini/Menegatti, al momento, sono iscritte al torneo Master Cev di Pelhrimov, in programma dall’11 al 14 gennaio, dove dovranno affrontare una difficile qualificazione da penultime del tabellone (in main draw solo le migliori quattro delle qualificazioni) e risultano fra le coppie iscritte, assieme ad un’altra bella novità, Traballi/Zuccarelli, al torneo 1 Stella di Shepparton in Australia dall’1 al 4 febbraio. Per ora non ci sono altri appuntamenti al femminile (escluso quello di Fort Lauderdale ma è un Majoprs Series e le azzurre non potranno avere accesso per il punteggio troppo basso) fino all’8 aprile quando è in programma il torneo 1 Stella di Satun in Thailandia.