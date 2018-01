Hockey ghiaccio, Alps League 2018: Rittner Buam e Vipiteno completano il quadro della Final Four della IHL Elite

Rittner Buam e Vipiteno si aggiungono alle già qualificate Asiago e Val Pusteria completando il quadro delle partecipanti alla Final Four Scudetto della IHL Elite del prossimo 10 ed 11 febbraio.

Il Renon ha vinto per 1:0 contro Cortina e potrà quindi difendere lo Scudetto vinto un anno fa. Al termine di una gara molto combattuta Cortina ha dovuto cedere contro i Campioni d’Italia in carica che hanno così spento le speranze dei padroni di casa e staccato il biglietto per giocarsi di nuovo il titolo italiano Elite. Non si è giocata Val Pusteria – Fassa, rinviata di 24 ore per le pessime condizioni meteo a Brunico. Fassa e Cortina sono comunque già fuori dai giochi e il derby di sabato alla Ritten Arena deciderà la prima e la seconda del Girone Sud A.

Nel Girone Sud B i giochi sono già fatti e manca solo la classifica finale. Con la vittoria casalinga dell’Asiago contro un combattivo Gherdeina ed il successo esterno del Vipiteno ad Egna si è chiuso il discorso qualificazione alla Final Four della IHL Elite. Anche la classifica è già delineata, con Asiago già certo del primo posto e Vipiteno sicura del secondo. Gli accoppiamenti delle semifinali Scudetto saranno ovviamente prima Sud A contro seconda Sud B e seconda Sud A contro prima Sud B.

Le partite sono ovviamente valide anche per l’Alps League ed anche qui ci si gioca l’accesso ai playoff (la regular season terminerà il 3 marzo). Il Rittner Buam rimane saldo al comando della graduatoria, con Asiago alle sue spalle. In terza posizione c’è sempre Jesenice che ha ottenuto una bella vittoria in trasferta contro Salisburgo per 3:0. Nessun problema per l’Olimpia Lubiana (8:2 contro Klagenfurt), mentre è stato combattuto il match tra Kitzbuhel e Zeller Eisbaren, con gli ospiti che hanno fatto la differenza nel secondo drittel vincendo per 3:1.

I risultati dell’Alps League

Cortina – Ritten 0 : 1

Asiago – Gherdeina 3 : 2

Kitzbuhel – Zeller Eisbaren 1 : 3

Neumarkt – Vipiteno 4 : 6

HK Olimpija – Klagenfurt II 8 : 2

Salzburg – Jesenice 0 : 3

La classifica

Ritten 72

Asiago 68

Jesenice 62

HK Olimpija 57

Valpusteria 57

Feldkirch 54

Vipiteno 47

Bregenzerwald 46

Cortina 45

Zeller Eisbaren 42

Lustenau 38

Salzburg 36

Kitzbuhel 32

Gherdeina 30

Neumarkt 24

Fassa 17

Klagenfurt II 5













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Rittner Buam