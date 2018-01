Volley, Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto: Danimarca asfaltata 3-0, Stefani top scorer

L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra anche per il martello Piervito Disabato (11, 4 aces) affiancato di banda da Francesco Leoni (9). A completare la rosa Leonardo Ferraro, Alessandro Gianotti, Ludovico Scardia e il libero Damiano Catania.

Nell’altra partita del girone la Finlandia ha sconfitto la Svizzera per 3-1. Soltanto la vincitrice del gruppo si qualificherà alla rassegna continentale di categoria. L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio (ore 18.30) per affrontare la Svizzera.

CLASSIFICA POOL C: Italia 1 vittoria (3 punti), Finlandia 1 vittoria (0 punti), Svizzera 0 vittorie (0 punti), Danimarca 0 vittorie (0 punti).













(foto CEV)