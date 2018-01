Volley femminile, Qualificazioni Europei U17 2018 – Italia straripante sull’Austria, Cagnin e Omoruyi a valanga

L’Italia travolge l’Austria con uno straripante 3-0 (25-14; 25-10; 25-8) nel primo incontro del torneo di qualificazione agli Europei U17 di volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato le modeste avversarie spingendo al servizio (11 aces) e a muro (4), trascinate da una sontuosa Emma Cagnin (14 punti, 56% in attacco) e da Loveth Omoruyi (11). Meritano una menzione le bordate al servizio di Linda Nwakalor (3 aces) e Sofia Monza (4 aces). A completare la formazione Alessia Bolzonetti (9), Claudia Consoli (8) e il libero Francesca Magazza.

Nell’altro incontro del girone la Polonia ha sconfitto la Croazia per 3-2. Soltanto la vincitrice del gruppo si qualificherà alla rassegna continentale di categoria. L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio (ore 18.30) per affrontare la Croazia.

CLASSIFICA POOL B: Italia 1 vittoria (3 punti), Polonia 1 vittoria (2 punti), Croazia 0 vittorie (1 punto), Austria 0 vittorie (0 punti).













(foto CEV)