Volley femminile, Champions League 2018 – Conegliano sbaraglia il Prostejov e vola in testa al girone

Conegliano prosegue la propria marcia da caterpillar nella Champions League 2018 di volley femminile. Le Pantere hanno surclassato l’Agel Prostejov con un perentorio 3-1 (25-14; 21-25; 25-16; 25-17) e infilano la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale dopo essersi imposte nel derby contro Novara. Le ragazze di coach Santarelli balzano così in testa al girone in attesa del big match di domani tra le Campionesse d’Italia e il Fenerbahce Istanbul.

Davanti ai 3000 spettatori del Palaverde, la Imoco ha avuto soltanto un passaggio a vuoto: nel secondo set, infatti, le padrone di casa stavano facendo partita pari con le avversarie prima di ritrovarsi sotto 16-21 senza riuscire a recuperare. Tutti gli altri parziali, però, sono stati letteralmente dominati da Conegliano. A fare la differenza 14 muri di squadra e ben 8 aces che a lungo andare hanno messo in ginocchio la formazione ceca.

Show personale dell’opposto Samanta Fabris (22 punti, 55% in attacco, 2 aces e 2 muri), prestazione di livello da parte della centrale Robin De Kruijf (18, 3 muri e 2 aces), doppia cifra anche per le due schiacciatrici Kimberly Hill e Samantha Bricio (12 e 13 punti, conditi anche da 3 stampatone). Da annotare i 5 muroni dell’altra centrale Anna Danesi, Joanna Wolosz in cabina di regia e Monica De Gennaro nel ruolo di libero. Tra le fila del Prostejov la migliore è stata Nina Herelova (13).

CLASSIFICA POOL A: Imoco Volley Conegliano 2 vittorie (6 punti), Fenerbahce Istanbul 1 vittoria (3 punti), Agel Prostejov 0 vittorie (0 punti), Igor Gorgonzola Novara 0 vittorie (0 punti).