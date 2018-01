Volley femminile, CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa lo Sneek e vola agli ottavi di finale

Casalmaggiore si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di volley femminile. Le ragazze in rosa hanno sconfitto il VC Sneek per 3-0 (25-17; 25-19; 25-17) ribadendo il risultato dell’andata del primo turno a eliminazione diretta. Dopo aver demolito la modesta formazione olandese, le casalasche se la dovranno vedere con il Linamar Bekescsabai, avversario ungherese assolutamente alla portata nonostante le difficoltà che la Pomì sta affrontando nel corso di questa stagione.

Al PalaRadi di Cremona è stato tutto abbastanza semplice, tra l’altro concedendo un turno di riposo a Leo Lo Bianco e Martina Guiggi, in panchina il nuovo acquisto Maret Grothues. Top scorer l’opposto Valentina Zago, autrice di 16 punti (45% in attacco). Buona prestazione anche da parte delle schiacciatrici Ana Starcevic (9 punti col 60% in fase offensiva) e Anastasia Guerra (9 marcature, è subentrata a Brayelin Martinez dal secondo set). Al centro Jovana Stevanovic (8) e Martina Zambelli, Giulia Rondon in cabina di regia, Immacolata Sirressi il libero.













(foto Roberto Muliere)