Volley femminile, Bergamo si regala l’ultima speranza di salvezza vincendo 3-1 a Trento il posticipo della 23ma giornata di A1

Bergamo deve sudare le proverbiali sette camicie vincendo 3-1 il posticipo della 23ma giornata sul campo del fanalino di coda Itas Trentino. Le bergamasche conquistano i tre punti sperati e raggiungono Cuneo in classifica al terz’ultimo posto ma nell’ultima giornata di domenica dovranno cercare di ottenere più punti rispetto alle piemontesi, partendo dal presupposto che la squadra orobica giocherà in casa contro Scandicci seconda in classifica, che ha bisogno dei tre punti per mantenere la seconda piazza e regalarsi un vantaggio nella eventuale semifinale playoff con Milano, mentre Cuneo sarà di scena a Firenze contro una squadra che non ha nulla da chiedere alla sua stagione.

Primo set in altalena con Bergamo che sente tantissimo la pressione di dover vincere a tutti i costi e Trento che può giocare senza troppi patemi e parte meglio. Le lombarde scattano avanti 14-11 ma Trento con Shcheban è lì e pareggia a quota 15. si gioca punto a punto fino al 22 pari poi ci pensano Marconato e Michieletto a mettere a terra i contrattacchi che permettono a Trento di vincere 25-22.

Bergamo è spalle al muro, sa che non può permettersi di lasciare più set per strada se vuole mantenere una piccola speranza di salvarsi e in avvio di secondo set ancora una volta si trova Trento alle calcagna. Si gioca sul filo dell’equilibrio fino al break di 4-0 che permette a Bergamo di scattare avanti 15-11. Le lombarde stavolta non si fanno raggiungere, tengono a distanza di sicurezza le rivali e chiudono 25-20 con Davyskiba.

Il terzo set è vietato ai deboli di cuore. Nella parte centrale Bergamo prende un vantaggio importante (16-12) e sembra avviato verso un successo senza troppi ostacoli ma Trento con Shcherbano ancora una volta torna sotto e pareggia a quota 17. Gli errori delle lombarde e l’attacco di Dehoog regalano due set balla alla squadra di casa che però li spreca facendosi raggiungere sul 24 pari. Trento ha altre due possibilità per chiudere il set ma le spreca e al secondo tentativo Bergamo con Davyskiba e Lorrayna riesce ad avere la meglio 29-27.

Passata la paura le orobiche giocano bene in avvio di quarto set e riescono lentamente a scavare il solco decisivo tra loro e Trento, prima sul 10-6 e poi sul 18-13. Le distanze restano invariate e ci pensa Lorrayna a regalare la vittoria della speranza a Bergamo (25-19) che però dovrà compiere una vera impresa sul campo dello Scandicci. Per Bergamo 23 punti di Lorrayna e Davyskiba, 16 punti della giovanissima Nervini. Per Trento 16 punti di Michieletto, 13 punti di Dehoog e 11 punti di Shcherban.