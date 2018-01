Volley, Champions League 2018: Civitanova-Fenerbahce Istanbul. Data, programma, orario, tv e streaming

Oggi mercoledì 17 gennaio si giocherà Civitanova-Fenerbahce Istanbul, match valido per la terza giornata della Champions League 2018 di volley maschile. Siamo a metà della fase a gironi, la Lube cerca una vittoria fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale: sconfiggendo l’ostica formazione turca, i Campioni d’Italia farebbero un passo importante verso la fase a eliminazione diretta e metterebbero sempre più in crisi gli avversari che non sono riusciti ancora a sbloccarsi.

I cucinieri partono con tutti i favori del pronostico e avranno dalla loro anche il sostegno dell’Eurosuole Forum. Le bordate di Sokolov e Juantorena ispirati da Christenson, i muri di Stankovic e compagni, le difesa di Grebennikov saranno le armi di Civitanova che dovrà prestare soprattutto attenzione all’opposto Toy.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Fenerbahce Istanbul, match valido per la terza giornata della Champions League 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su laola.tv (oltre che su Sky Go).

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Fenerbahce Istanbul













(foto Pier Colombo)