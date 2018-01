VIDEO – Pattinaggio artistico, Four Continents 2018: il programma corto di Shoma Uno e Jin Boyang

Seconda giornata di competizioni a Taipei, dove sono in corso di svolgimento i Four Continents Championships 2018, la rassegna che riunisce i migliori pattinatori extraeuropei. Nel programma libero maschile, il favorito Shōma Uno non ha tradito le aspettative. Già medagliato di bronzo lo scorso anno, il giapponese ha ottenuto il miglior punteggio odierno con 100.49 punti (54.92 di technical elements e 45.57 di components), ma può vantare un vantaggio di soli tre decimi sul primo degli inseguitori, il cinese Jin Boyang, che ha realizzato il suo personal best con 100.17 punti, come sempre puntando molto sulla parte tecnica (57.59 punti). Si annuncia dunque una grande battaglia nel libero di sabato.

SHORT PROGRAM SHOMA UNO

SHORT PROGRAM JIN BOYANG

Foto: Valerio Origo