Pattinaggio di figura, Four Continents 2018: Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker vincono il titolo nella danza, Shoma Uno comanda il corto maschile

Seconda giornata di competizioni a Taipei, dove sono in corso di svolgimento i Four Continents Championships 2018, la rassegna che riunisce i migliori pattinatori extraeuropei.

La danza è stata la prima specialità ad assegnare le medaglie, infatti la free dance ha aperto il programma odierno, dopo che ieri si era già svolto il primo segmento di gara. Al comando al termine della short dance, gli statunitensi Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker hanno confermato la loro posizione, realizzando una prova da 69.08 punti, e terminando dunque con un totale di 174.29 punti. La coppia a stelle e strisce ha chiuso con quasi dieci lunghezze di vantaggio sui secondi classificati, i canadesi Carolane Soucisse e Shane Firus (164.96), che hanno scavalcato di un punto i giapponesi Kana Muramoto e Chris Reed (163.86), che diventano comunque i primi asiatici di sempre a salire sul podio dei Four Continents nella danza.

FPl. Name Nation Points SD FD 1 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 174.29 1 1 2 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 164.96 3 2 3 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN 163.86 2 3 4 Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER USA 160.12 4 4 5 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 158.21 5 5 6 Rachel PARSONS / Michael PARSONS USA 155.30 6 6 7 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 151.38 7 7 8 Sarah ARNOLD / Thomas WILLIAMS CAN 140.10 9 8 9 Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER CAN 139.48 8 10 10 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 138.18 10 9 11 Rikako FUKASE / Aru TATENO JPN 124.02 12 11 12 Linshu SONG / Zhuoming SUN CHN 122.53 11 12 13 Chantelle KERRY / Andrew DODDS AUS 115.62 13 13 14 Matilda FRIEND / William BADAOUI AUS 92.05 14 14

A concludere questa seconda giornata di gare è stato invece il programma libero maschile, dove il favorito Shōma Uno non ha tradito le aspettative. Già medagliato di bronzo lo scorso anno, il giapponese ha ottenuto il miglior punteggio odierno con 100.49 punti (54.92 di technical elements e 45.57 di components), ma può vantare un vantaggio di soli tre decimi sul primo degli inseguitori, il cinese Jin Boyang, che ha realizzato il suo personal best con 100.17 punti, come sempre puntando molto sulla parte tecnica (57.59 punti). Si annuncia dunque una grande battaglia nel libero di sabato. Staccati tutti gli altri, a partire dal secondo nipponico Keiji Tanaka (90.68).

Pl. Name Nation Points SP FS 1 Shoma UNO JPN 100.49 1 Q 2 Boyang JIN CHN 100.17 2 Q 3 Keiji TANAKA JPN 90.68 3 Q 4 Jason BROWN USA 89.78 4 Q 5 Han YAN CHN 84.74 5 Q 6 Max AARON USA 84.15 6 Q 7 Nam NGUYEN CAN 84.09 7 Q 8 Misha GE UZB 82.27 8 Q 9 Brendan KERRY AUS 79.57 9 Q 10 Takahito MURA JPN 76.66 10 Q 11 Denis TEN KAZ 75.30 11 Q 12 Elladj BALDE CAN 75.17 12 Q 13 Kevin REYNOLDS CAN 74.65 13 Q 14 Chih-I TSAO TPE 72.57 14 Q 15 Grant HOCHSTEIN USA 70.80 15 Q 16 June Hyoung LEE KOR 69.93 16 Q 17 Julian Zhi Jie YEE MAS 68.45 17 Q 18 Andrew DODDS AUS 63.69 18 Q 19 He ZHANG CHN 63.62 19 Q 20 Sihyeong LEE KOR 62.65 20 Q 21 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 60.77 21 Q 22 Donovan CARRILLO MEX 59.07 22 Q 23 Geon Hyeong AN KOR 56.67 23 Q 24 Leslie Man Cheuk IP HKG 53.80 24 Q 25 Micah Kai LYNETTE THA 53.29 25 26 Harrison Jon-Yen WONG HKG 52.78 26 27 Kai Xiang CHEW MAS 50.92 27 28 Mark WEBSTER AUS 49.45 28 29 Harry Hau Yin LEE HKG 43.98 29 30 Micah TANG TPE 43.05 30

Foto: Valerio Origo