Tour de Ski 2018, assolo di Heidi Weng sul Cermis! Staccata Ingvild Oestberg, terza Diggins. Elisa Brocard conclude al 17° posto

Il Cermis ha dato il suo verdetto: a vincere il Tour de Ski femminile è stata la norvegese Heidi Weng, che nella terribile ascesa finale ha staccato subito la connazionale Ingvild Oestberg, involandosi da sola verso il traguardo. Chiude sul podio la statunitense Jessica Diggins, che a sua volta ha ripreso e staccato la finlandese Krista Parmakoski. Allla fine il divario tra le prime due è di 48″5, mentre la nordamericana giunge a 2’23″2. Elisa Brocard è 17a ad oltre otto minuti.

Partenza praticamente in coppia per le due norvegesi, divise, al termine della tappa di ieri, da 1″8. I primi 7 km vivono dello studio tra le prime due della classe, mentre dietro Diggins riprende Parmakoski già ai piedi della salita. Quando la pista si impenna sotto gli sci, Weng lascia sul posto Oestberg: in un solo chilometro il divario è già di 26″, mentre agli 8,5 km, cioè in soli 400 metri, il distacco raddoppia, passando a 54″. Alle loro spalle Diggins si libera di Parmakoski proprio in questo frangente, mettendo tra sé e l’avversaria 20″ e prenotando un posto sul podio. Gli ultimi 1,5 km non cambiano l’epilogo di questo Tour massacrante. Elisa Brocard chiude 17a a 8’38″9, perdendo tre posti rispetto al via.













