Tennis: Simona Halep ed Elina Svitolina trionfano a Shenzhen e Brisbane

Sono l’ucraina Elina Svitolina (n.6 del mondo) e la rumena Simona Halep (n.1 del mondo) ad esultare in questo sabato 6 gennaio dedicato alle finali dei WTA di Brisbane (Australia) e Shenzhen (Cina).

La giocatrice dell’Est si è imposta 6-2 6-1 in 1 ora e 7 minuti contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.88 del ranking). Un match dominato dalla vincitrice di Roma e del Canadian Open 2017, facendosi largo con il suo tennis completo. La partenza di Elina è subito devastante andando avanti 3-0 ed impressionando per la profondità de propri colpi. La Svitolina si costruisce altre tre chance per bissare il break ma la Sasnovich riesce a salvarsi con il servizio. Non può però nulla nell’ottavo game quando la n.6 WTA sciorina i suoi colpi migliori per far propria la prima frazione. Nel secondo parziale la musica non cambia e la superiorità dell’ucraina è schiacciante in ogni zona del campo. Il rapido 6-1 in 32′ permette alla 23enne nativa di Odessa di aggiudicarsi il primo titolo 2018.

Risponde presente, come detto, anche la Halep soffrendo però maggiormente contro la ceca Katerina Siniakova (n.47 del mondo). La n.1 del ranking si è aggiudicata la vittoria finale con lo score di 6-1 2-6 6-0 in 1 ora e 13 minuti di partita, iniziando nel miglior modo possibile la sua stagione. Nel primo set, la rumena non concede nulla all’avversaria, dando grande continuità al proprio tennis “arrotato”. La giovane ceca soffre la regolarità di Simona non trovando mai la misura dei colpi. Sul 6-1 la frazione è tutta di marca “Halep”. Nel secondo set, improvvisamente, qualcosa si rompe nel meccanismo perfetto della giocatrice di Constanța che inizia ad alzare decisamente il numero di errori gratuiti permettendo alla Siniakova di rientrare in partita e vincere facilmente il secondo set 6-2. Una campionessa la si vede nel momento difficile e nel terzo parziale è egemonia pura della rumena, suggellata dal 6-0 finale.













