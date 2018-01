Australian Open 2018: quando gioca Rafael Nadal il 19 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Rafael Nadal tornerà in campo domani venerdì 19 gennaio per affrontare Damir Dzumhur nel terzo turno degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Il numero 1 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro il bosniaco che però non va sottovalutato: è un avversario ostico, molto coriaceo e combattivo che in giornata può creare grattacapi. Lo spagnolo però sembra essere in un grande stato di forma e vuole proseguire la propria cavalcata verso la finale del torneo: in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Rafael Nadal giocherà alla Margaret Court Arena il primo match della sessione pomeridiana (cioè alle 01.00 italiane).

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Nadal-Dzumhur, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player (e su Sky Go), in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

VENERDI’ 19 GENNAIO:

01.00 Rafael Nadal vs Damir Dzumhur