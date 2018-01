Tennis, Australian Open 2018: i favoriti per i book-makers. Tutte le quote per le scommesse: Federer e Williams davanti a tutti

Manca sempre meno all’inizio degli Australian Open 2018. Dal 15 al 28 gennaio il primo Slam del mondo del tennis regalerà emozioni a non finire agli appassionati in trepidante attesa di assistere alle esibizioni dei propri idoli. Chi vincerà? Se lo chiedono in tanti, ivi compresi gli scommettitori, disposti a giocarsi qualcosa su chi uscirà vittorioso al termine delle due settimane australiane. Vediamo le quote dei book-makers.

Nel circuito maschile il favorito numero 1 è sempre lui, Roger Federer, il “Maestro”. Lo svizzero, ridestatosi l’anno scorso proprio nelle magica edizione 2017 di Melbourne, tornando a vincere un Major dopo 5 anni, secondo i bookmaker è quello con le maggiori possibilità. L’elvetico, infatti, allo stato attuale delle cose sembra avere meno problemi fisici rispetto ai suoi rivali storici: Rafael Nadal (n.1 del mondo) afflitto da problemi al ginocchio che lo hanno portato a dare forfait per gli appuntamenti di Abu Dhabi e Brisbane, lo stesso dicasi per Novak Djokovic ed Andy Murray ancora condizionati dai problemi al gomito ed all’anca, fonte di grande disagio fisico nella stagione appena passata. Una situazione un po’ particolare che quindi premia il rossocrociato, la cui vittoria viene quotata 2.75 da Snai, 2.75 da Eurobet e 2.75 da Sisal. Dunque, secondo gli esperti di scommesse, Roger è pronto per centrare il suo 20° Slam. Alle sue spalle nella graduatoria il citato Nadal, finalista l’anno scorso (6.00 per Snai; 4.00 per Eurobet e 5.00 per Sisal). Sono sempre loro due a dare le maggiori garanzie. Tra gli esponenti della nouvelle vague, il giovane tedesco Alexander Zverev (n.4 del mondo, capace di sconfiggere Federer in finale nel Canadian Open nonché vittorioso del 1000 di Roma) è il più quotato e forse, in un contesto così disastrato dal punto di vista fisico, potrebbe essere lui a meritare una giocata.

TABELLONE MASCHILE

Quote vincente Australian Open 2018 Snai Eurobet Sisal Roger Federer

Rafael Nadal

Andy Murray

Novak Djokovic 2.75

6.00

20.00

7.00 2.75

4.00

11.00

5.00 2.75

5.00

10.00

5.00 Alexander Zverev

Stanislas Wawrinka

Milos Raonic

Juan Martìn Del Potro 10.00

30.00

40.00

15.00 11.00

17.00

21.00

15.00 12.00

16.00

33.00

21.00

Per quanto quanto concerne il circuito WTA, nonostante tutto, è Serena Williams ad essere la favorita. L’ex n.1 del mondo, di ritorno dal periodo di maternità, è sempre lei la regina, secondo i bookmakers. Con 23 Major in bacheca, 7 dei quali ottenuti a Melbourne con il successo nell’atto conclusivo contro la sorella Venus nel 2017, Serena può avere delle chance concrete secondo la Snai (5.00), Eurobet (5.00) e Sisal (5.00). Un pronostico avallato anche dal fatto che, in questo momento, nel tennis femminile manca una figura dominante in grado di essere l’alternativa vera alla Williams. Non è un caso che l’attuale n.1 del ranking, la rumena Simona Halep, non figuri tra le favorite della vigilia mentre all’iberica Garbine Muguruza, vincitrice a Wimbledon l’anno scorso, spetta il ruolo di avversaria principale della statunitense. Vedremo come andrà a finire.

TABELLONE FEMMINILE

Quote vincente Australian Open 2018 femminile

Snai Eurobet Sisal Serena Williams

Garbine Muguruza

Karolina Pliskova

Petra Kvitova 5.00

8.00

9.00

20.00 5.00

7.00

9.00

15.00 5.00

7.50

9.00

12.00 Maria Sharapova

Victoria Azarenka

Madison Keys

Angelique Kerber 12.00

50.00

20.00

20.00 6.00

15.00

15.00

9.00 12.00

25.00

16.00

16.00













