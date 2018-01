Tennis, Australian Open 2018: Fabio Fognini conquista l’accesso al secondo turno. Superato Zeballos in tre set

Missione compiuta per Fabio Fognini nel primo turno degli Australian Open 2018 di Melbourne (Australia). L’azzurro, testa di serie n.25 del tabellone, si è imposto infatti contro l’argentino Horacio Zeballos (n.66 del ranking) 6-4 6-4 7-5 in 2 ore e 4 minuti di partita. Una prestazione solida quella del ligure che ha messo in mostra un tennis di un livello superiore rispetto all’avversario. Con questo risultato Fognini si qualifica al secondo turno dove affronterà il russo Evgeny Donskoy (n.72 del ranking) in un match che non dovrebbe essere impossibile per lui.

Nel primo set, dopo uno scambio di break nei primi due game, il tennista di Arma di Taggia prende il comando delle operazioni facendosi largo con la profondità dei suoi colpi al cospetto di un Zeballos molto falloso e non in grado di dare continuità al proprio scambio. Difficoltà che agevolano Fognini, sempre convincente con il dritto e avanti nuovamente di un break nel settimo game. Grazie ad un apporto di prime di servizio notevole (72% di punti ottenuti con questo fondamentale) l’italiano conclude il primo parziale 6-4.

Nel secondo set, sulla scia della frazione precedente, l’azzurro strappa la battuta al rivale in apertura gestendo il vantaggio con buona sicurezza e avendo, nel settimo gioco, anche l’opportunità di aumentare la distanza con l’argentino senza però concretizzarla. Fabio è poi bravo a salvarsi da due break point nel game successivo prima di aggiudicarsi anche questa frazione sul punteggio di 6-4.

Nel terzo set succede davvero di tutto. Inizia bene il giocatore nostrano non concedendo neanche un punto al sudamericano sul proprio servizio ed avendo in mano il pallino del gioco. Nella fase centrale, però, primo momento di buio per il ligure che regala letteralmente il controbreak all’avversario. Tuttavia, Zeballos in battuta non trova praticamente mai la misura del campo e tra doppi falli ed errori gratuiti permette a Fabio di essere nuovamente avanti nello score e servire per il match. Altro game orribile, però, per il tennista del Bel Paese che, sparando un dritto alle stelle, favorisce nuovamente il rivale. Per fortuna dell’italiano, quest’oggi il 32enne di Mar del Plata non c’è e con un rovescio in corridoio e l’ennesimo doppio fallo gli dà una seconda chance per chiudere: stavolta l’azzurro non se la lascia sfuggire, ponendo termine alla sfida sul 7-5.













Foto: profilo twitter Federtennis