Superbike, Mondiale 2018: rivoluzionato il format del weekend. Introdotta una sessione di libere in più e molto altro…

C’e aria di cambiamento nel format del Mondiale 2018 Superbike. Con l’inizio del nuovo campionato ormai alle porte è stato ufficializzato il programma del weekend di gara, rivoluzionato rispetto al passato.

In precedenza lo svolgimento delle libere 1 e 2 del venerdì, ed i tempi di entrambe le sessioni, erano valevoli per la qualifica prima dello svolgimento della terza sessione di libere al sabato che invece non incideva sul posizionamento del pilota nella superpole. La sp1 e la sp2 si disputavano il sabato prima di Gara 1, mentre la domenica venivano disputati il warm up e Gara 2.

In questa stagione vedremo invece una sessione in più, prevista il sabato prima della superpole mentre nel giorno precedente vi saranno tre sessioni di libere di 40 minuti e con tempi validi per la qualifica. Ciò significa che i riscontri ottenuti dai piloti nel corso delle prove menzionate determineranno l’accesso alla sp2 o alla sp1. Le FP4, dunque, non avranno valore in questo senso per il conseguimento di una posizione ma per testare le moto. Un format, dunque, molto simile alla MotoGP.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo