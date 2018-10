Superbike, GP Qatar 2018: seconda manche cancellata per motivi di sicurezza, sfuma il record per Rea

Il Campionato del Mondo di Superbike è giunto al termine, ma non è andata esattamente come sperava Jonathan Rea. L’inglese della Kawasaki, dopo la vittoria ottenuta ieri in Gara 1, andava a caccia del nuovo record di punti conquistati in una singola stagione ma si è dovuto arrendere alla decisione della direzione gara. La seconda manche del Gran Premio del Qatar infatti è stata cancellata dagli organizzatori per ragioni di sicurezza, a causa del violento acquazzone che ha colpito il circuito di Losail in mattinata provocando diversi danni ad alcune strutture del paddock e alla parabola satellite della Dorna per il segnale tv.

La direzione gara ha inizialmente optato per un rinvio di poco meno di un’ora della gara di Superbike, ma in seguito allo svolgimento dell’atto conclusivo della categoria Supersport (in cui ha vinto il titolo il tedesco Sandro Cortese) è stata presa la decisione definitiva della cancellazione dell’ultima gara della stagione della Superbike. La pista, come si è visto nel recente passato anche in MotoGP, ha dei problemi di drenaggio e quindi sono rimaste delle pozze d’acqua in traiettoria che hanno provocato molti problemi ai piloti della categoria Supersport, inducendo i piloti della Superbike a convincere gli organizzatori a chiudere in anticipo la stagione.













Foto: Pier Colombo