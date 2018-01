Sport invernali, tutti gli eventi di domenica 14 gennaio: programma, orari e tv

Domenica 14 gennaio davvero ricchissima per gli sport invernali. Si preannuncia una giornata infinita e infarcita di eventi delle più svariate discipline quando manca meno di un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Riflettori puntati sulla mitica Lauberhorn dove andrà in scena lo slalom maschile di Wengen. Per lo sci alpino anche la discesa femminile di Bad Kleinkirchheim. Lo sci di fondo andrà in scena con la team sprint di Dresda, città tedesca dove si disputano anche gli Europei di short track. Non finisce qui perché ci sarà spazio anche per la Coppa del Mondo di biathlon con le mass start di Ruhpolding. A completare la giornata anche lo slittino senza dimenticarsi dei vari eventi di sci freestyle.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali per domenica 14 gennaio con tutti gli orari delle varie gare. Come sempre sci di fondo e sci alpino saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e su Eurosport dove troverà spazio anche il biathlon. DIRETTA LIVE scritta su OASport per tutti gli eventi con live generale e live dedicati.

DOMENICA 14 GENNAIO:

03.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, HS100 femminile a Sapporo (Giappone)

09.30 SLITTINO – Coppa del Mondo, singolo maschile a Oberhof (Germania)

10.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, HS134 in Val di Fiemme (Italia)

10.15 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, slalom maschile (prima manche) a Wengen (Svizzera)

11.15 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim (Austria)

11.15 SCI DI FONDO – Coppa del Mondo, team sprint tecnica libera (maschile e femminile) a Dresca (Germania)

11.45 BOB – Coppa del Mondo, bob a 4 a St. Moritz (Svizzera)

12.00 SCI FREESTYLE – Coppa del Mondo Ski Cross (maschile e femminile) a Idre (Svezia)

12.15 BIATHLON – Coppa del Mondo, mass start maschile a Ruhpolding (Germania)

Dalle 13.00 SHORT TRACK – Europei a Dresda (Germania)

13.10 SLITTINO – Coppa del Mondo, team relay a Oberhof (Germania)

13.15 SCI ALPINO – Coppa del Mondo, slalom maschile (seconda manche) a Wengen (Svizzera)

13.45 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo, Gundersen 10km in Val di Fiemme (Italia)

14.10 BIATHLON – Coppa del Mondo, mass start femminile a Ruhpolding (Germania)

14.15 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo, HS200 a Tauplitz (Austria)













(foto Valerio Origo)