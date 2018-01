Shi Xiaoxuan è stata sospesa per due anni dalle autorità sportive cinesi a causa della sua positività al clenbuterolo riscontrata il 14 dicembre. L’atleta specialista dello speed skating non potrà così partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’esclusione della 21enne è un segnale di allarme per tutti gli atleti come ha comunicato la stessa Federazione di pattinaggio.