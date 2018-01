Speed skating, Coppa del Mondo junior: poker di successi per l’Italia a Innsbruck. Francesco Betti sugli scudi

E’ un’Italia affamata di successi quella junior nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria). La nazionale guidata da Enrico Fabris e Matteo Rigoni dopo le tre vittorie di ieri, ha arricchito con altri quattro sigilli il cospicuo bottino di questa campagna austriaca.

Protagonisti di questo day-2 sono stati Jeffrey Rosanelli e Francesco Betti: il primo, dopo aver centrato il bersaglio grosso nei 1000 metri di sabato, si è ripetuto nei 500 metri odierni con il tempo di 36″74 precedendo il russo Ruslan Zakahrov (36″76) e l’olandese Stef Brandsen (36″92); il secondo ha concesso il bis nei 1500 metri, reduce dal trionfo dei 3000 metri, con il crono di 1’52″43 battendo il russo Aleksandr Podolskii (1’52″64) ed il tedesco Paul Galczinsky (1’53″69). Non soddisfatto il classe 2000 di Pergine Valsugana si è portato a casa anche la mass start in 5’19″63 avendo la meglio sull’orange Janno Botman (5’19″96) e sul cinese Zhongyan Ning (5’20″19). Una specialità che, come avviene a livello seniores con Francesca Lollobrigida ed Andrea Giovannini, è territorio di conquista per il tricolore anche tra i giovani come dimostra lo splendido successo nella gara femminile Laura Peveri in 5’48″90, lei che già era arrivata seconda nella tappa di Inzell lo scorso novembre. Riscontri rappresentativi di una profondità di squadra davvero invidiabile.

Degni di nota, poi, i piazzamenti nella top10 di Betti nei 500 metri (9°), con Enrico Salino 11°, e della Peveri 9ª nei 1500 femminili, nella distanza in cui Federica Maffei è giunta dodicesima. Tutti score confortanti in vista dell’evento clou a livello giovanile, ovvero la Finale di Coppa del Mondo Junior in programma dal 2 al 4 marzo a Salt Lake City (Stati Uniti).

CRONACA DEL 27 GENNAIO (DAY-1 COPPA DEL MONDO INNSBRUCK)













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo facebook Francesco Betti