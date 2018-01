Speed skating, Coppa del Mondo Erfurt 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dopo la straordinaria spedizione continentale, l’Italia dello speed skating non vuole fermarsi e punta alla tappa di Coppa del Mondo di Erfurt, in Germania, che andrà in scena nel week end. Sull’anello tedesco però ci saranno soltanto prove individuali: non previste né team pursuit, né gare con partenza di massa.

Si inizia il venerdì con i 500 metri, maschili e femminili, poi 1000 metri per le donne e 1500 per gli uomini. Sabato ancora 500 metri femminili, poi scenderanno in pista gli uomini, con 1000 e 5000 metri, infine chiusura con i 1500 metri femminili. Domenica si chiuderà la tappa con 500 e 1000 metri maschili, e con 1000 e 3000 metri femminili.

Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento. Di seguito il programma completo della tre giorni di gare.

Venerdì 19 gennaio

ore 10.00

Division B

ore 14.45

Cerimonia d’apertura

ore 15.05

500 m donne

500 m uomini

1000 m donne

1500 m uomini

Sabato 20 gennaio

ore 9.00

Division B

ore 13.30

500 m donne

1000 m uomini

5000 m uomini

1500 m donne

Domenica 21 gennaio

ore 9.00

Division B

ore 14.00

500 m maschili

1000 m femminili

1000 m maschili

3000 metri femminili













