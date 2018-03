Speed skating, Finali Coppa del Mondo Minsk 2018: team pursuit maschile azzurro è secondo! Giovannini e Ghiotto nella top10 dei 5000 metri

Prima giornata di gare nella finale di Coppa del mondo di speed skating ed Italia in grande evidenza nel team pursuit maschile. Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Riccardo Bugari hanno concluso in seconda posizione alle spalle della Norvegia (3’43″88) e precedendo il Giappone (3’51″84). Gara che ha visto queste tre squadre al via ed in cui la selezione del Bel Paese è riuscita a far fronte all’assenza del proprio atleta di spicco Nicola Tumolero, infortunatosi nel corso delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Con questo piazzamento gli azzurri hanno chiuso secondi nella graduatoria di Coppa, proprio alle spalle della compagine scandinava.

Azzurri in evidenza anche nei 5000 metri maschili nei quali Davide Ghiotto e Giovannini si sono classificati settimo ed ottavo con i crono di 6’31″64 e 6’31″67. La gara è stata vinta dalla medaglia di bronzo a Cinque Cerchi Sverre Lunde Pedersen battendo il russo Alexander Rumyantsev (6’23″81) e l’olandese Marcel Bosker (6’24″12). Quinta posizione per Ted-Jan Bloemen, argento ai Giochi ed oro nei 10000 metri, in 6’26″38. Con questi risultati, comunque Bloemen si conferma il migliore della classifica generale mentre Tumolero, nonostante l’assenza, chiude quarto. Giovannini termina nella top10 (ottavo).

Nelle altre gare i 500 femminili sono ad appannaggio della ceca Karolina Erbanova (38″28), davanti all’austriaca Vanessa Herzog (38″29) ed alla russa Angelina Golikova (38″40), mentre sul versante maschile è festa olandese con il successo di Hein Otterspeer (35″06) a precedere Jan Smeekens (35″07) e Ronald Mulder (35″08). La prova del chilometro ha ancora il marchio dei Paesi Bassi sia tra le donne che tra gli uomini grazie alle vittorie di Marrit Lenstra (1’15″82) e di Kjeld Nuis (1’09″23) e nei 3000 metri femminili sempre Olanda a fare la voce grossa grazie ad Antoinette de Jong (4’08″85). Infine nel team pursuit femminile, vittoria delle giapponesi in 3’00″18 facendo meglio delle tulipane (3’05″21) e delle tedesche (3’05″86).













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SULLO SPEED SKATING

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Fisg