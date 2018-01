Snowboard, Coppa del Mondo Bad Gastein 2018 – Maurizio Bormolini tuona in PSL! Terzo posto da urlo, vince Loginov

Bad Gastein si conferma località perfetta per Maurizio Bormolini. Lo snowboarder azzurro agguanta per la seconda volta in carriera un podio nella Coppa del Mondo di snowboard alpino, centrando la terza piazza oggi nel PSL che va a bissare la seconda posizione del 2016. Una giornata all’insegna della squadra russa, dominante sia al maschile che al femminile, nella quale però è arrivato anche un buono sprazzo di azzurro.

Finale tutta russa quella tra gli uomini: Dimitry Loginov, su una pista rossa che oggi è apparsa nettamente favorevole rispetto alla blu, ha distrutto il compagno di nazionale Andrey Sobolev, autore di un grave errore, centrando così a soli 17 anni la prima vittoria nel massimo circuito internazionale. Nella Small Final esulta l’Italia, con Maurizio Bormolini, in formissima nella giornata odierna (secondo nelle qualifiche, vincente con Marguc e Galmarini ad ottavi e quarti, ma sconfitto da Sobolev in semifinale), che ha battuto l’ennesimo russo, Sarsembaev, agguantando un podio fondamentale soprattutto in chiave psicologica verso il PGS, che sarà l’unica disciplina presente alle Olimpiadi di PyeongChang. Altri due azzurri avevano agguantato il pass per le fasi finali: sia Christoph Mick che Roland Fischnaller, rispettivamente secondo e primo nel primo PSL stagionale a Cortina, sono stati battuti agli ottavi di finale.





Assente Ester Ledecka, dominatrice del circuito in campo femminile, la sfida è stata molto più aperta. A trionfare è stata però sempre una russa: Ekaterina Tudegesheva, che nella Big Final si è sbarazzata della teutonica Ramona Hofmeister. A chiudere il podio ancora una russa, Natalia Soboleva, che ha sconfitto nella finalina la sorpresa olandese Dekker. Niente da fare per l’azzurra Nadya Ochner, ancora una volta eliminata nella fase preliminare. Domani sarà la volta della prova a squadre, sempre nel PSL.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter