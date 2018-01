Slittino, Coppa del Mondo 2018: Felix Loch sbaglia e regala la vittoria a Wolfgang Kindl. Fischnaller settimo a Koenigssee

Sembrava essere tutto apparecchiato per il trionfo casalingo del più grande slittinista dell’ultimo lustro sul catino di Koenigssee, che ha riaperto la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. E invece un gravissimo errore ha privato Felix Loch, campione olimpico in carica, della vittoria, facendolo giungere addirittura in undicesima piazza. Ad approfittarne è Wolfgang Kindl, campione del mondo in carica, che agguanta il secondo successo stagionale, il primo nella gara individuale.

Come detto, al termine della prima run, c’era al comando Loch, che sembrava gestire nella seconda discesa il vantaggio ottenuto: il campione olimpico però nella parte finale di gara ha sbagliato gravemente, fermando praticamente la propria slitta. Kindl, autore di una gara regolare, è riuscito a vincere battendo di soli 29 millesimi la sorpresa Armin Frauscher, anch’egli austriaco. Terza piazza, quando il podio sembrava ormai insperato, per il primo dei beniamini di casa: Johannes Ludwig. Completano la top-5 l’altro teutonico Andi Langenhan ed il russo Roman Repilov, ancora lontano però dalla migliore condizione.

In casa Italia si sono intravisti, a tratti, segnali di crescita da parte di Dominik Fischnaller: il nativo di Bressanone chiude in settima piazza (era sesto dopo la prima run), non lontanissimo dal podio. Lontani gli altri azzurri: diciannovesimo Theo Gruber, gara da dimenticare invece per Emanuel Rieder e Kevin Fischnaller, 24mo e 26mo. In chiave classifica di Coppa, Kindl approfitta delL’ERRORE del rivale teutonico per riavvicinarsi: la lotta a due resta dunque apertissima.













