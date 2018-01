Slittino, Coppa del Mondo 2018 – Dominik Fischnaller in testa a Lillehammer! Prima manche da sballo dell’azzurro, si lotta per la vittoria

Dominik Fischnaller fa saltare il banco nella prima manche della tappa di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di slittino. L’azzurro si rende protagonista di una prestazione eccezionale e si pone in testa alla classifica: un risultato di lusso per il 24enne che andrà a caccia della vittoria nella seconda manche in programma tra poco. A tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesino ha ruggito e ha fatto capire di essere ben presente in vista dell’appuntamento a cinque cerchi che si svolgerà su un budello a lui particolarmente gradito.

Fino a questo momento, infatti, la stagione di Dominik Fischnaller non era stata delle migliori e non era mai riuscito a salire sul podio nel circuito più importante. Oggi, sul budello norvegese, bisognerà invertire la rotta e piazzare la stoccata dando un segnale a tutti gli avversari. L’azzurro ha completato la prova con il tempo di 49.204 precedendo il superfavorito tedesco Felix Loch di 56 millesimi, il quotato austriaco Wolfgang Kindl di 78 millesimi e il russo Stepan Fedorov di 0.106. Quinto l’austriaco David Gleirscher a 0.139, ottimo sesto Kevin Fischnaller che è distaccato di 0.154 dal cugino. Emanuel Rieder 20simo a 0.481.