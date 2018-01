Sci di fondo, Coppa del Mondo Planica 2018: Krista Parmakoski vince la 10km tc. Fuori dalle 30 le azzurre

Si è disputata a Planica la 10 km femminile a tecnica classica con partenze ad intervalli valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: in Slovenia si è imposta la finlandese Krista Parmakoski, che ha preceduto dopo un lungo testa a testa la svedese Charlotte Kalla. Terza la norvegese Heidi Weng, fuori dalle trenta tutte le azzurre.

Kalla passa in testa agli 1.9 km, seppur di soli sette decimi, sulla norvegese Kathrine Rolsted Harsem; tutte oltre i 7″ le altre, con la svedese Ebba Anderson in terza posizione. Ai 3.9 km cala Harsem e così la svedese incrementa il vantaggio sulle inseguitrici: passa a 11″7 la norvegese Heidi Weng, appena davanti all’austriaca Teresa Stadlober. Inizia qui la rimonta della finlandese Krista Parmakoski, che ai 5 km rosicchia qualche secondo e ne accusa meno di dieci. Il vero capolavoro è nei due chilometri successivi, quando la finlandese si presenta ai 6.9 km con un solo secondo da recuperare, mentre tra le altre tiene solo Weng, comunque oltre i 10″. Nei due chilometri successivi le distanze tra le prime due restano invariate, con la finlandese che passa con 0″9 di ritardo. Nel finale però la finlandese ne ha di più e sul traguardo scavalca la svedese per 3″6. Completa il podio la norvegese Heidi Weng, terza a 33″5.

Sempre nelle retrovie le italiane, tutte fuori dalla zona punti: 38a Virginia De Martin Topranin a 2’41″3, subito davanti a Sara Pellegrini, 39a a 2’43″0, 44a Anna Comarella a 2’55″4, 47a Francesca Baudin a 2”59″6, 52a Lucia Scardoni a 3’23″3.













Foto: Valerio Origo