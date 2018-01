Slittino, Coppa del Mondo 2018: ci si sposta a Lillehammer, Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi

Siamo giunti al penultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: ci si sposta a Lillehammer, in Norvegia, prima del gran finale in Lettonia a Sigulda, che ospiterà anche i Campionati Europei. A circa tre anni di distanza si torna sul catino scandinavo: uno dei più tecnici di tutto il circuito, favorevole dunque ai colori azzurri. Il programma prevede sabato il doppio e il singolo femminile, domenica il singolo maschile e a seguire le prove sprint.

Un uomo su tutti, per quanto riguarda la squadra guidata da Armin Zoeggeler, è atteso: si tratta di Dominik Fischnaller. La condizione del nativo di Bressanone è in crescita con il passare delle prove, ma manca ancora l’acuto che potrebbe arrivare forse su una delle piste più amate dall’altoatesino. Nell’ultimo appuntamento in Norvegia Fischnaller trovò il podio (fu terzo alle spalle di Wolfgang Kindl e Semen Pavlichenko), nel 2013 arrivò addirittura il primo trionfo in carriera nel massimo circuito internazionale. In netta crescita sono anche le donne, con Andrea Voetter e Sandra Robatscher che si sfidano in un prepotente testa a testa in vista della prova a squadre olimpica. Nel doppio ci si aspetta un risultato importante da parte di Rieder/Rastner, in grande crisi di risultati. Si testano in un catino particolare i giovanissimi Nagler/Malleier.

In chiave classifiche di Coppa del Mondo saranno molto accesi i duelli, visti i 200 punti in palio tra gara classica e sprint. Tra gli uomini la partita sembra essere ancora aperta con Kindl e Pavlichenko che lanciano la sfida al campione olimpico Felix Loch. Nel doppio Eggert/Benecken possono chiudere la pratica sui compagni-rivali Wendl/Arlt, comunque apparsi in netta crescita in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi. Tra le donne Natalie Geisenberger è l’assoluta dominatrice e può già esultare in Norvegia per l’ennesima sfera di cristallo.













Foto: Paola Castaldi