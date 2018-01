Slittino, Coppa del Mondo 2018: a Oberhof ultima tappa tedesca, l’Italia vuole crescere ancora

La Coppa del Mondo di slittino resta in Germania, si sposta da Koenigssee ad Oberhof per la terzultima tappa di questo massimo circuito internazionale. Tutti i tifosi italiano hanno ancora negli occhi la fantastica impresa nel team-relay, vinto dagli azzurri domenica scorsa: l’obiettivo sul budello della Turingia è quello di provare a ripetere prestazioni di altissimo livello, magari avvicinandosi il più possibile alla top-5. Il programma è il classico: sabato doppio e singolo femminile, domenica singolo maschile e prova a squadre.

Il catino teutonico non è stato mai particolarmente però favorevole ai ragazzi diretti da Armin Zoeggeler. Ci proverà a smentire questa tradizione Dominik Fischnaller, ancora mai sul podio a livello individuale in questa stagione. Vogliono confermarsi a livello altissimo le ragazze: Andrea Voetter e Sandra Robatscher stanno entrando con costanza nella top-10, serve continuare a crescere con costanza, magari puntando ancora più in alto. Nel doppio la sorpresa sono i giovani Nagler/Malleier, mentre i veterani Oberstolz/Gruber non stanno convincendo. C’è spazio per rinascere invece per Rieder/Rastner.

In chiave classifiche, tra gli uomini è duello aperto tra Felix Loch, campione olimpico, e Wolfgang Kindl, campione del mondo in carica. Tra le donne il discorso è già chiuso: Natalie Geisenberger può fare un passo più deciso verso la sfera di cristallo (a inseguirla, distante quasi 200 punti, c’è Dajana Eitberger). Non c’è storia neanche nel doppio: Eggert/Benecken sono stati sconfitti nell’ultima uscita dai grandi rivali Wendl/Arlt, la sfida psicologica proseguirà da qui alle Olimpiadi di PyeongChang.













