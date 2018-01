Biathlon, Dorothea Wierer: “Sono soddisfatta. Podio in tre gare diverse positivo per le Olimpiadi”

Podio numero 30 in carriera, quarta vittoria, terza nell’individuale. Dorothea Wierer continua a riscrivere la storia del biathlon italiano andandosi a prendere un successo strepitoso nella 15km di Coppa del Mondo a Ruhpolding, dove aveva già trionfato due stagioni fa.

Non può che essere soddisfatta l’azzurra, intervistata dalla FISI nel post gara, anche se guarda già al futuro: “Sono soddisfatta, allo start non mi sentivo al 100% ma sapevo che alla fine era una gara di tiro e mi sono presentata abbastanza sicura al momento del tiro, anche se in piedi non ero stabilissima ho fatto il mio dovere, mostrando quello che ho fatto vedere nelle ultime settimane in allenamento. Voglio ringraziare gli skimen e i tecnici che danno grande fiducia a me e alla squadra. Il fatto di tornare a salire sul gradino più alto del podio nella specialità dell’individuale dopo avere vinto la coppa due stagioni è solo un caso, però è positivo il fatto che sono arrivata a podio in tre differenti gare, saranno tutte chances in più da giocarsi alle Olimpiadi”.













Foto: Romeo Deganello